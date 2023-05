Berlin. Hertha BSC ist finanziell angeschlagen und steht sportlich am Abgrund. Bei der Mitgliederversammlung gab es reichlich Redebedarf.

Nach sieben Stunden war die Ziellinie in Sicht. Die Mitgliederversammlung von Hertha BSC glich am Sonntag einem Marathon. Zu viele offene Fragen. Zu viele Themen, die den Anhang des Berliner Fußball-Bundesligisten bewegten. Und zu denen Präsident Kay Bernstein und seine Kollegen aus der Vereinsführung in der Messe Berlin Rede und Antwort stehen mussten.