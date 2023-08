Höher, schneller, weiter: Alle News zur Leichtathletik-WM in Budapest

Budapest/Essen. Die Leichtathletik-WM in Ungarn startet. Alles zu den Medaillenkandidaten und den deutschen Hoffnungsträgern.

Murali Sreeshankar war der Erste. Der Weitspringer aus Indien kam Ende Juli nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Asienspielen nach Budapest. So erlebte der 24 Jahre alte Herausforderer des griechischen Olympiasiegers Miltiadis Tentoglou (25) vor Ort mit, wie die letzten Vorbereitungen zur Ausrichtung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarns Hauptstadt über die Bühne gingen.

Von diesem Samstag bis Sonntag, 27. August, werden 49 Goldmedaillen vergeben. Mehr als 2100 Athletinnen und Athleten aus 202 Ländern gehen an den Start. Sie jagen Höhen, Weiten und Zeiten. Ein Star vom Format eines Usain Bolt – der jamaikanische Sprint-Superstar, achtmaliger Olympiasieger, hat längst seine Karriere beendet – fehlt der Leichtathletik zwar, bei der WM könnte es dennoch zur Sache gehen.

Ein Weltrekordler zeigt seine menschliche Seite

Da ist zum Beispiel Noah Lyles (26). Seit 2019 dominiert der US-Amerikaner die 200-Meter-Strecke – gelingt ihm in diesem Jahr auch ein Coup über 100 Meter? Oder verteidigt sein Landsmann Fred Kerley seinen Titel? Dann ist da der Schwede Armand Duplantis (23). Der Stabhochsprung-Weltrekordler fliegt in der Regel in einer eigenen Liga – doch zuletzt zeigte auch er menschliche Seiten, wurde einmal gar nur Vierter.

Seit 2019 dominiert Noah Lyles die 200-Meter-Strecke. Bei der WM will er auch über 100 Meter angreifen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Dann ist da Karsten Warholm (27): Der norwegische Olympiasieger und Weltrekordhalter über 400 Meter Hürden verpasste im vergangenen Jahr, nach einer Verletzung noch nicht wieder in Topform, die Titelverteidigung – und ist nun hochmotiviert.

Weltrekord bringt 92.000 Euro

Und dann sind da Ryan Crouser (Kugelstoßen/USA), Yulimar Rojas (Dreisprung/Venezuela) sowie Faith Kipyegon (1500 und 5000 Meter/Kenia), die längst ebenfalls Weltrekorde ihrer Disziplinen halten und denen zugetraut werden kann, auf großer Bühne ihre eigenen Bestmarken zu knacken. Lukrativ wäre es: Der Weltverband schüttet 7,77 Millionen Euro an Preisgeldern für die Plätze eins bis acht aus. Ein WM-Titel ist rund 64.000 Euro wert, für einen Weltrekord gibt es zusätzliche 92.000 Euro.

Nicht dabei sind allerdings viele deutsche Stars – allen voran Malaika Mihambo. Eigentlich wollte die Weitspringerin ihren dritten Titel in Folge holen, doch ein Muskelfaserriss stoppte ihre Pläne. Es folgten: Speerwerfer Johannes Vetter, Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre, Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen und einige mehr. Fast täglich wurde die Ausfallliste länger. Ein Jahr nach dem WM-Debakel mit nur einer Gold- (Mihambo) und einer Bronzemedaille (Frauenstaffel) droht eine ähnlich maue Ausbeute. Man könne viele Leistungsträger „nicht einfach ersetzen, da sind nicht zehn hinten dran“, sagt Jörg Bügner, Sportdirektor beim Deutschen Leichtathletik-Verband.

Hoffnungen ruhen auf Kaul, Weber und Pudenz

Die Hoffnungen ruhen nun auf Speerwurf-Europameister Julian Weber, Diskuswerferin Kristin Pudenz und auf den Zehnkämpfern: Europameister Niklas Kaul war schonmal Weltmeister, Leo Neugebauer knackte jüngst den deutschen Rekord. Erwischt Hochspringer Tobias Potye einen Sahnetag, könnte er für eine Überraschungsmedaille sorgen.

Zwar keine Medaillenkandidatin, dafür aber Social-Media-Königin ist Alica Schmidt. Die 400-Meter-Läuferin ist für die Staffel nominiert und hat mehr Instagram-Follower als auch die deutlich erfolgreicheren deutschen Stars. Die 24-Jährige versteht sich als hauptberufliche Sportlerin, erweckte internationales Aufsehen aber durch ihre Modeltätigkeiten. Ging sie bei DM und EM an den Start, wurde es laut im Stadion – ob das bei der WM in Budapest auch so wird?

Alica Schmidt in einem Staffel-Rennen in Aktion. Foto: Soeren Stache/dpa

35.000 Plätze für die Leichtathletik-Fans

40 Jahre nach der ersten Austragung in Helsinki steigt die 19. Weltmeisterschaft in einem Land, dessen Amtssprache die Zunge ähnlich stolpern lässt wie das Finnische. Nemzeti Atletikai Központ heißt etwa das Stadion direkt am Ostufer der Donau, das extra für die WM gebaut wurde. Es bietet Platz für 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, nach den Wettkämpfen wird es zurückgebaut auf 14.500 Plätze und soll als Leichtathletik-Zentrum dienen. Die Wettbewerbe im Gehen und im Marathon werden in der Innenstadt ausgetragen.

Nach Weltmeisterschaften in Katars Hauptstadt Doha (2019) und in Eugene im US-Bundesstaat Oregon im vergangenen Jahr wird erstmals seit London 2017 wieder eine WM in Europa ausgetragen. Die Vergabe ist jedoch wegen Ungarns oft kritisierter Regierung umstritten. So gilt in dem EU-Land seit zwei Jahren ein sogenanntes Kinderschutzgesetz, das Homosexualität fälschlicherweise mit Pädophilie gleichsetzt. Ministerpräsident Viktor Orban hatte zuletzt vor einer „LGBTQ-Offensive“ der EU gewarnt.

Kampf zwischen Werten, Kulturen und der Realität

Sebastian Coe, 66, Chef des Weltverbands World Athletics, der gestern für seine letzte Amtszeit bis 2027 gewählt wurde, weiß um die Strategie autokratischer Länder, sich durch den Sport zu präsentieren. Jüngste Beispiele: Die Fußball-WM der Männer in Katar und die Olympischen Winterspiele in Chinas Hauptstadt Peking.

Laut Coe sei die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts der Kampf zwischen Werten, Kulturen und der Realität. „Irgendwo dazwischen muss der Sport hindurchsteuern, und die Leichtathletik macht das ganz gut“, sagte der Brite, einst selbst Olympiasieger über 1500 Meter.

Russen sind ausgeschlossen

Coe folgt in dem Fall dem Ansatz des Internationalen Olympischen Komitees, dass die Austragung der Großereignisse in Ländern wie China dazu beitragen würde, die Achtung der Menschenrechte zu beschleunigen. Anders sieht es da bei der Rückkehr russischer Athletinnen und Athleten aus. World Athletics bleibt hart und schließt wegen des anhaltenden Angriffskriegs auf die Ukraine weiter Athleten, Betreuer und Offizielle aus Russland und Belarus aus, auch neutrale Athleten wird es nicht geben. Um seine Position noch einmal zu stärken, unterstützte der Verband ein Trainingslager des ukrainischen Teams in der Slowakei finanziell.

Für eine besondere Geschichte könnte die Sprinterin Kristina Timanowskaja (28) sorgen. Nachdem die Belarussin sich 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio kritisch über Verbandsentscheidungen geäußert hatte, floh sie vor dem Zugriff durch Regierungsvertreter nach Polen. Dort konnte sie weiter ihrem Sport nachgehen, erhielt 2022 die polnische Staatsbürgerschaft – und ist unter der weiß-roten Flagge für die WM in Budapest gemeldet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport