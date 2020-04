Ilkay Gündogan schickt Schutzmasken nach Gelsenkirchen

Ilkay Gündogan ist wie die meisten Fußball-Profis in der Corona-Krise zum Nichtstun verdammt. Die englische Premier League pausiert derzeit ebenso wie die Bundesliga. Doch untätig möchte der Gelsenkirchener offenbar nicht sein: Der 29-Jährige hat Mundschutzmasken an seine Heimatstadt verschickt.

Diese Pakete schickte Ilkay Gündogan nach Gelsenkirchen. Foto: Privat

Wie diese Redaktion erfuhr, versendete der Profi von Manchester City 10.000 Schutzmasken an die Feuerwehr Gelsenkirchen. Die Stadt bestätigte am Donnerstag dieser Redaktion den Erhalt der Lieferung. Die Pakete waren an die Zentrale Feuerwehrwache an der Seestraße addressiert.

Aufgewachsen in Gelsenkirchen

Ilkay Gündogan wuchs in Gelsenkirchen auf und spielte in seiner Jugend für den SV Gelsenkirchen-Hessler und Schalke. Seine Wurzeln hat er offensichtlich nicht vergessen.

Ilkay Gündogan hat Mundschutzmasken an die Gelsenkirchener Feuerwehr verschickt. Foto: Privat

Schon zuvor hatte sich der frühere BVB-Profi in der Corona-Krise engagiert und den besonders betroffenen Kreis Heinsberg unterstützt. Mit einem Projekt sorgte er dafür, dass Krankenhaus-Mitarbeitern Geschenktüten überreicht wurden. Außerdem bedankte er sich per Videobotschaft bei Krankenhausmitarbeitern in Nürnberg, wo Gündogan sein Abitur ablegte.