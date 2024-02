Leverkusen. Bayer Leverkusen unterstreicht im Duell mit den Bayern seine Titelambitionen. Trainer Xabi Alonso und sein Team sind auf Rekordjagd.

Schon zu seiner Zeit als Spieler hat sich Xabi Alonso (42) einen Ruf als Gentleman erworben. Stets freundlich, kontrolliert und gelassen – so wurde der Spanier zu einem in der Fußballszene beliebten und anerkannten Weltklassespieler. Nach einem seiner emotionalsten Spiele seiner noch jungen Trainerlaufbahn bewies er, dass er diese Eigenschaften auch in seinem neuen Job mitgenommen hat. Die Leverkusener Fans hatten ihren Trainer in der BayArena nach dem berauschenden 3:0 (1:0) im Bundesliga-Topspiel am Karnevalssamstag gegen den FC Bayern zum Feiern vor die Nordkurve gebeten. Alonso kam, nahm jedoch jeden einzelnen Mitarbeiter seines Trainerteams mit. Nicht nur der Cheftrainer sollte diesen Moment genießen.

Kleine Gesten dieser Art haben ihm neben seinen enormen fachlichen Fähigkeiten viel Respekt eingebracht. Bei seiner Mannschaft, aber auch bei der Konkurrenz. Im Oktober 2022 übernahm er Bayer Leverkusen auf dem 17. Tabellenplatz. Seitdem hat Alonso den seit zwei Jahrzehnten aufgrund fehlender Titel als „Vizekusen“ verpönten Klub zu einer Spitzenmannschaft geformt, der nach einer beeindruckenden Leistung gegen Serienmeister Bayern München von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und weiteren Triumphen träumen darf. In der Liga baute die Werkself den Vorsprung auf die Bayern auf fünf Punkte aus. Im Halbfinale des DFB-Pokals wurde Leverkusen am Samstag ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zugelost. Auch in der Europa League ist Alonsos Team noch im Rennen. Im 31. Pflichtspiel in dieser Saison blieb Bayer ungeschlagen.

Bayer Leverkusen: Xabi Alonso mahnt - „ist erst Februar“

Alsonso sei „sehr stolz“ auf seine Mannschaft, sagt er nach der brillanten Leistung gegen die Bayern. Er war bei aller Freude darum bemüht, nicht zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. „Wir müssen weitermachen, wir müssen ruhig bleiben, es ist erst Februar“, sagte er. Seine Spieler dürften jetzt „nicht abheben“.

Trainer Xabi Alonso ist der Star einer Mannschaft, der die großen Bayern nicht gewachsen waren. Spekulationen um die Zukunft des Basken gibt es schon seit Monaten. Das Interesse seiner Ex-Klubs Real Madrid, FC Liverpool und Bayern München dürfte nach dem Triumph im Bundesliga-Spitzenspiel nicht abgenommen haben. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes machte am Sonntag im Sport1-Doppelpass aber klar, dass er fest von einem Verbleib seines Erfolgstrainers ausgehe. Auf die Frage, ob er über den Sommer hinaus zu halten sei, sagte der Sportchef klar und deutlich: „Ja, ich bin mir sicher.“

