Karim Benzema: Frankreich-Star droht kompletter WM-Ausfall

Doha. Die Fußball-WM 2022 in Katar könnte ohne einen weiteren Top-Star stattfinden. Weltmeister Frankreich wird ohne Karim Benzema starten.

Titelverteidiger Frankreich muss laut Medienberichten bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zumindest im ersten WM-Spiel gegen Australien auf Stürmerstar Karim Benzema verzichten. Der 34-Jährige habe am Samstagabend beim Training in Doha einen stechenden Schmerz im Oberschenkel verspürt, berichtete die Zeitung „L'Equipe“. Dabei sei eine andere Stelle betroffen als jene, die ihm zuletzt schon Probleme bereitet habe.

Karim Benzema könnte die komplette WM verpassen

Die Franzosen starten am Dienstag gegen Australien ins Turnier, für dieses Spiel stehe Benzema Nationaltrainer Didier Deschamps nicht zur Verfügung, hieß es. Ob der Angreifer sogar für die komplette WM ausfällt, solle sich nach Untersuchungen entscheiden, die noch für den Abend geplant waren.

Weitere Vorrundengegner der Franzosen sind am 26. November Dänemark sowie am 30. November Tunesien.

Karim Benzema wird Weltmeister Frankreich beim WM-Eröffnungsspiel fehlen. Foto: AFP

Karim Benzema wäre nicht der erste Star, der die komplette WM 2022 in Katar verpassen würde. Ob Sadio Mané, Timo Werner, Paul Pogba, Diogo Jota, Philippe Coutinho, N'Golo Kante, Marco Reus - sie alle fehlen. Auch die beiden Argentinier Nicolas Gonzalez und Joaquin Correa erwischte es kurz vor dem Turnierstart - genauso wie Gaya vom deutschen Gruppengegner Spanien.

Zufall? Eine Häufung unglücklicher Umstände? Wohl eher nicht. Jürgen Klopp hatte es längst kommen sehen. Es sei „so klar, so klar“ gewesen, dass sich die Stars irgendwann verletzen würden, sagte der Teammanager des FC Liverpool kürzlich. Die Belastung für die Spieler sei schlicht „verrückt“.

Mehr News und Hintergründe zur WM 2022 in Katar

DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff glaubt bei WM in Katar an höhere Qualität

Dennoch sieht DFB-Direktor Oliver Bierhoff im Zeitpunkt der WM „eher einen Vorteil“. Im Sommer seien Superstars wie Lionel Messi, Kylian Mbappe oder Neymar „sonst häufig eher ausgelaugt und vom Kopf nicht mehr so frisch“, sagte Bierhoff am Samstag: „Die Qualität wird höher sein als sonst, die Spieler topfit.“ (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport