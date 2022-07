Keine Wildcard: Borussia Dortmund spielt mit dem Thüringer HC in der European League

Erfurt. In der Handball-Champions League trifft der Deutsche Meister Bietigheim auf das norwegische Spitzenteam Kristiansand.

Der European-League-Sieger fordert den Champions-League-Gewinner: Wie die Auslosung am Freitag in der Zentrale des Europäischen Handball-Verbandes (EHF) in Wien ergab, müssen sich die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim ab Herbst unter anderem mit Königsklassen-Sieger Kristiansand Vipers auseinandersetzen.

Auch über das norwegische Team um die frühere THC-Topwerferin Marketa Jerabkova hinaus besitzt die Konkurrenz für den Deutschen Meister reichlich Klasse. „Wenn wir alle Spielerinnen an Bord haben, sehe ich gute Siegchancen für uns in einigen Begegnungen“, sagte Bietigheims Trainer Markus Gaugisch in Richtung der Duelle in Gruppe A. Neben den Norwegerinnen trifft Bietigheim auf Ferencvaros Budapest um die deutschen Nationalspielerinnen Emily Bölk und Alicia Stolle sowie auf Banik Most (Tschechien), Ljubljana (Slowenien), Odense (Dänemark), Brest (Frankreich) und CSM Bukarest (Rumänien). Die Gruppe B wird von Rekordchampion Györ angeführt, das im Finale zuletzt den Vipers unterlag.

Die Champions League wird erneut mit 16 auf zwei Gruppen aufgeteilten Teams ausgespielt. Die Ersten und Zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs treten in Überkreuzvergleichen gegeneinander an. Startschuss für die Gruppenphase ist der 10/11. September. Die Partien werden allesamt samstags und sonntags ausgetragen, kündigte die EHF am Freitag an. Das geht mit Verschiebungen in der Frauen-Bundesliga einher. Die ersten vier Champions-League-Spieltage fallen auf die ersten vier Spieltage im nationalen Ligabetrieb.

Duelle gegen die europäische Spitzenklasse hätte sich auch Borussia Dortmund gewünscht. Der Vizemeister scheiterte indes mit seinem Antrag als einzige von acht Mannschaften, die sich um eine Wildcard beworben hatten. Stattdessen gab die EHF den Vizemeistern Brest, Budapest, Storhamar (Norwegen) sowie Ljubljana, Bukarest, Most und Kastamonu (Türkei) den Vorzug. Durch die Absage an den BVB, der vorige Saison noch als Meister gute Ergebnisse in der Champions League erreicht hatte, ist der vierte Platz des Thüringer HC im Nachgang umso wichtiger gewesen. Damit qualifizierten sie sich noch für die European League. In der sind mit Dortmund, dem Dritten Buxtehude und sowie Pokalfinalist Oldenburg, der erstmals in einem internationalen Wettbewerb mitspielt, drei weitere Bundesligisten vertreten. Wie viele Qualifikationsrunden gespielt werden, ist offen. Im Falle von drei Runden wäre der Start ebenfalls am zweiten September-Wochenende vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport