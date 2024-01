Kitzbühel: Dreßen feiert letzte Fahrt - Sarrazin triumphiert

Kitzbühel Streif-König Cyprien Sarrazin hat sich in Kitzbühel erneut den Sieg gesichert. Für Thomas Dreßen war es das letzte Rennen seiner Karriere.

Deutschlands Ausnahme-Abfahrer Thomas Dreßen hat mit einem letzten Rennen in Kitzbühel seine Karriere beendet und ist von den Ski-Kollegen und Fans gefeiert worden. Der Streif-Champion von 2018, der wegen der Folgen vieler Verletzungen und Operationen aufhören muss, ging am Samstag kein großes Risiko mehr ein und kam mit Rückstand an.

Im Ziel wurde der 30-Jährige von Teamkollegen, anderen Rennfahrern und Familienmitgliedern empfangen. „Ich wollte die Fahrt genießen, das habe ich gemacht. Erst zehn Meter vor der Ziellinie habe ich gemerkt: Das war‘s. Ich bin stolz auf die letzte Fahrt“, sagte er. Zehntausende Anhänger und Prominente wie Arnold Schwarzenegger jubelten Dreßen zu.

Sarrazin setzt neue Maßstäbe

Den Sieg sicherte sich Cyprien Sarrazin mit einer atemberaubenden Vorstellung. Der Franzose setzte sich mit 0,91 Sekunden vor dem Weltcup-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz durch. Dominik Paris aus Südtirol, der nach 40 Startern Dritter war, hatte 1,44 Sekunden Rückstand auf Sarrazin, welcher am Freitag auch die erste Abfahrt in Kitzbühel gewonnen hatte. Bester Deutscher war Andreas Sander (+2,54), der es aber nicht in die Top 20 schaffte.

Cyprien Sarrazin sicherte sich den ersten Platz. Foto: Georg Hochmuth / AFP

Dreßen (+4,46) verpasste bei seinem letzten Auftritt zu seinem Wunsch-Song „Thunderstruck“ von AC/DC die Top 30. Im Ziel warteten Frau Birgit und Töchterchen Elena auf den erfolgreichsten deutschen Abfahrer der Weltcup-Geschichte, Kollegen und Konkurrenten bereiteten ihm eine Sektdusche.

Kitzbühel: Dreßen wird feierlich verabschiedet

„Der Empfang war unglaublich. Ich bin einfach froh, dass es so zu Ende geht. Es gibt nichts Geileres als Kitzbühel!“, sagte Dreßen: „Ich bin alles mit ein bisschen Reserve gefahren. Ich wollte es genießen.“

Thomas Dreßen hat seine letzte Fahrt am Samstag genossen. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Sarrazin sprach in der ARD vom „besten Moment meines Lebens“ und sagte: „Ich bin mit Herz gefahren.“ Im Ziel schnallte er seine Skier ab und sprang jubelnd auf die Werbebande. Der Franzose machte es seinem großen Landsmann Luc Alphand gleich, der 1995 ebenfalls zweimal in „Kitz“ triumphiert hatte. „Ich kann das alles gar nicht begreifen, es ist verrückt“, sagte er. (dpa, SID)

