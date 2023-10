„Legende des Sports“: Triathlet Frodeno wird ausgezeichnet

Frankfurt Jan Frodeno hat als Triathlet Geschichte geschrieben. Er gewann 2008 Olympia-Gold und dreimal den Ironman auf Hawaii. Beim Deutschen Sportpresseball wird er nun als „Legende des Sports“ geehrt.

Jan Frodeno wird beim 41. Deutschen Sportpressball am 4. November in Frankfurt mit dem Pegasos-Preis in der Kategorie „Legende des Sports“ ausgezeichnet.

Mit dem Olympiasieg 2008 und den Triumphen bei den Ironman-Weltmeisterschaften 2015, 2016 und 2019 habe er einen „Platz in den Geschichtsbüchern“, teilte die Organisatoren mit. Die Bilanz des 42 Jahre alten gebürtigen Rheinländers sei „höchst beeindruckend, aber mehr noch hat uns stets der Mensch beeindruckt“.

Nach langen Verletzungsphasen und mehreren Hüftoperationen hatte Frodeno vor rund einem Monat mit der Ironman-WM in Nizza sein letztes großes Rennen bestritten und seine Triathlon-Karriere beendet. Die Ehrung „Legende des Sports“ wird seit 2007 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten die Leichtathletinnen Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-Meyfarth und Renate Stecher, der legendäre Stürmer Gerd Müller (posthum) und Franz Beckenbauer, sowie der einstige Tennisstar Boris Becker oder Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt.

Bereits zuvor war bekannt gemacht worden, dass die deutsche Basketball-Nationalmannschaft für den Gewinn des Weltmeistertitels den Pegasos-Preis in der Kategorie „Sportler mit Herz“ geehrt werden. Der Preisträger oder die Preisträgerin „Sportmedien“ wird erst am Abend des Balles bekannt gegeben. Mit mehr als 2100 erwarteten Gästen aus Politik, Medien, Showbusiness und Sport, darunter zahlreiche internationale Medaillengewinner, zählt der Ball zu den größten seiner Art in Deutschland.