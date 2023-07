Legenden-Elf des Ruhrgebiets: Wählen Sie jetzt die Trainer

Essen. Mit dem Ruhr Museum und dem Deutschen Fußballmuseum sucht die WAZ die beste Mannschaft aus 100 Jahren Revierfußball. Jetzt sind die Trainer dran.

Alle Plätze auf dem Platz sind vergeben: Für die Legenden-Elf des Ruhrgebiets sind alle elf Spieler gefunden: BVB-Ikone Hans Tilkowski bekam bei den Torhütern die meisten Stimmen, in der Abwehr lagen Bernard Dietz, Klub-Idol des MSV Duisburg, Klaus Fichtel (Schalke 04) und Jürgen Kohler (Borussia Dortmund). Im Mittelfeld stimmten die meisten Leser für den Schalker Eurofighter-Kapitän Olaf Thon vor Fritz Szepan (Schalke 04), Dariusz Wosz (VfL Bochum) und Michael "Ata" Lameck (VfL Bochum). Und bei den Stürmern vereinten Klaus Fischer (Schalke 04/VfL Bochum), Reinhard Libuda (Schalke 04/Borussia Dortmund) und Helmut Rahn (Rot-Weiss Essen/Meidericher SV) die meisten Stimmen auf sich.

Ein fünftes und letztes Mal haben Sie nun die Wahl: In der großen Aktion, die das Ruhr Museum und das Deutsche Fußballmuseum gemeinsam mit der WAZ gestartet haben, sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, bis kommenden Montag (9 Uhr) aufgerufen, über die Trainer abzustimmen. Wir stellen fünf Trainer vor, von denen einer in die beste Mannschaft aus 100 Jahren Revierfußballgewählt wird. Wer am Voting teilnimmt, kann auch etwas gewinnen.

Diese fünf Trainer stehen zur Wahl:

Foto: Firo

Hannes Bongartz

Der gebürtige Bonner holte seinen einzigen Titel als Deutscher Amateurmeister im Trabrennen, hinterließ aber auch als Trainer große Spuren: Führte die SG Wattenscheid 09 im Jahr 1990 in die Bundesliga, was einer mittelschweren Sensation gleichkam. Trainierte später noch den MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach, bevor er noch einmal nach Wattenscheid zurückkehrte – wo er unter anderem die Altintop-Brüder Hamit und Halil formte.

*3.10.1951

Größter Erfolg mit Wattenscheid 09: Bundesliga-Aufstieg 1990

Foto: dpa

Huub Stevens

„Knurrer von Kerkrade“ ist kein Spitzname, der nach einem Sympathieträger klingt – die Schalke-Fans wählten ihn dennoch zum Jahrhunderttrainer. Kein Wunder: Er führte den großen Außenseiter 1997 zum Uefa-Cup-Sieg, 2001 wäre beinahe die Meisterschaft dazugekommen. Kehrte nach erster Amtszeit zweimal zurück, um Schalke aus der Not zu retten.

*29.11.1953

Größte Erfolge mit Schalke: Uefa-Cup-Sieger 1997, DFB-Pokalsieger 2001, 2002

Foto: Imago

Ivica Horvat

„Horvat, lass die Löwen los!“, sangen die Schalke-Fans in der Saison 1971/72. Sein Team spielte sich in die Herzen der Fans, wurde Vizemeister und Pokalsieger. Vier Jahre war der Jugoslawe Schalke-Trainer, länger war nur Huub Stevens im Amt - der Niederländer aber brauchte dafür zwei Amtsperioden. Horvat arbeitete auch bei Rot-Weiss Essen und Westfalia Herne – da aber deutlich kürzer.

*16.7.1926 †27.8.2012

Größter Erfolg mit Schalke 04: DFB-Pokalsieger 1972

Foto: dpa

Jürgen Klopp

Noch heute werden sie in Dortmund wehmütig, wenn der Name Jürgen Klopp fällt. Er übernahm den BVB als Mittelklasse-Klub und führte ihn zurück an die Spitze. Mit seiner offenen, direkten, humorvollen Art eroberte er in kürzester Zeit die Herzen der Fans.

*16.6.1967

Größte Erfolge mit Borussia Dortmund: Deutscher Meister 2011 und 2012, DFB-Pokalsieger 2012, Champions-League-Finalist 2013

Foto: imago

Otto Rehhagel

In den Anfangsjahren als Trainer führte „König Otto“ Borussia Dortmund 1976 in die Bundesliga, musste aber 1978 nach dem 0:12 gegen Gladbach gehen. Die großen Erfolge feierte er anderswo: drei Deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege, ein Europapokalsieg. Der Europameistertitel 2004 mit Griechenland machte ihn zur lebenden Legende.

*9.8.1938

Größter Erfolg mit Borussia Dortmund: Bundesliga-Aufstieg 1976

Hier geht es zum Voting

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport