Leon Goretzka kündigt Symbole an: "Begrüßen jedes Zeichen"

In kurzer Hose und kurzärmligen Trainingsshirt betritt Leon Goretzka (27) den Konferenzraum am Trainingsgelände der deutschen Nationalmannschaft in Al Ruwais, die Baseballkappe sitzt verkehrtherum auf dem Kopf. Die Kleidung ist den Temperaturen angemessen, zumindest außen. Den Konferenzraum hat die Klimaanlage erbarmungslos auf 19,5 Grad heruntergekühlt, die Reporter haben sie kurz vor dem Gespräch abgeschaltet. „Danke dafür“, sagt 27-Jährige und lässt sich in einen der 18 Leder-Drehstühle fallen, die den schweren Holztisch umringen. Der Raum sieht aus, als könnten hier sonst politische Sitzungen stattfinden. Und das passt zu dem Gespräch mit einem der politischsten Köpfe in der Nationalmannschaft über die Fifa, ihren umstrittenen Präsidenten Gianni Infantino, die Debatte um die One-Love-Kapitänsbinde – aber auch die sportliche Lage vor dem Auftaktspiel gegen Japan (14 Uhr MEZ/ARD).