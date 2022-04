Lisowski wird Tragen von Ukraine-Fähnchen bei WM verwehrt

Snooker-Profi Jack Lisowski wollte bei der WM in Sheffield mit einem Ukraine-Fähnchen an den Start gehen.

Sheffield. Dem englischen Snooker-Profi Jack Lisowski ist es bei der WM in Sheffield nach eigenen Worten nicht gestattet worden, mit Ukraine-Fähnchen anzutreten.

"Ich habe versucht, diese zu tragen, und sie sagten mir, ich könnte es nicht, es sei denn, ich wäre Ukrainer", sagte Lisowski einem BBC-Bericht zufolge.

Der 30-Jährige wurde in England geboren, sein Großvater ist allerdings Ukrainer. "Jeder in diesem Raum würde zustimmen, dass sie die Ukraine unterstützen, also warum zum Teufel kann ich es nicht tragen?", sagte er nach seinem Sieg in der ersten Runde.

Ein Sprecher der World Snooker Tour sagte dem BBC-Bericht zufolge: "Als internationaler Sport haben wir immer die Richtlinien der politischen Neutralität verfolgt, und in diesem Sinne sind es unsere Richtlinien, nicht zuzulassen, dass unser Sport bei der Weltmeisterschaft als politische Plattform benutzt wird." Die Invasion einer souveränen Nation und jede Form von Gewalt oder Unterdrückung werde aber entschieden abgelehnt, fügte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hinzu.

In der englischen Stadt Sheffield findet noch bis zum 2. Mai die WM in der Billard-Variante Snooker statt.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-00501/2