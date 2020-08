Live! Atalanta will PSG und Neymar im Viertelfinale ärgern

Lissabon. Im ersten Spiel der K.o.-Phase in der Champions League trifft Bergamo auf Paris. Kann Atalanta für eine Überraschung sorgen?

Mit dem ersten Viertelfinale startet am heutigen Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) das Finalturnier der Champions League in Lissabon. Im Estádio da Luz trifft der französische Meister Paris Saint-Germain auf Atalanta Bergamo.

Das Pariser Starensemble gilt als klarer Favorit - allerdings als einer mit kleinen Sorgen. Weltmeister Kylian Mbappé hatte sich am 24. Juli im Pokal-Endspiel am Knöchel verletzt, in dieser Woche stieg er ins Training ein. Ein Einsatz in der Startelf? Eher unwahrscheinlich. Allerdings kann PSG-Trainer Thomas Tuchel auch ohne den 21-Jährigen Top-Torschützen der französischen Ligue 1 auf etliche Spieler bauen, die den Unterschied ausmachen können. Allen voran der Brasilianer Neymar.

Atalanta setzt dagegen auf die Unbekümmertheit des Außenseiters. „Das ist eine große Ehre für eine kleine Stadt wie Bergamo“, sagte Trainer Gian Piero Gasperini der Sportzeitung „L'Équipe“ vom Dienstag. Die von der Corona-Pandemie heftig betroffene Stadt fiebert der Partie im fernen Portugal entgegen. „Wir wollen den Leuten ein Lachen schenken nach dieser vielen Trauer“, kündigte der Coach an. (dpa)

Zum Spiel:

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain