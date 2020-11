Live-Ticker LIVE! Baum lässt rotieren - acht Änderungen in Schalke-Elf

Gelsenkirchen. Schalke trifft im DFB-Pokal auf den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 - mit einer rundum veränderten Elf. Der Ticker!

Erst zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff kam die Gewissheit: Das DFB-Pokalspiel zwischen dem Bundesligisten FC Schalke 04 und dem Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 kann wirklich am Dienstagmittag ausgetragen werden - mit zweimonatiger Verspätung. Erst hatten Streitigkeiten innerhalb des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) verhindert, dass die Partie stattfinden kann - und kurzfristig hätte beinahe ein Corona-Fall innerhalb des Schalke-Kaders für eine Absage gesorgt. Erst das Gesundheitsamt Gelsenkirchen gab schließlich grünes Licht.

Acht Neue in der Startelf

Nach 22 Liga-Spielen ohne Sieg haben nicht wenige Schalke-Fans große Angst vor einer Pokal-Blamage. Trainer Manuel Baum schickt dennoch nicht seine nominelle Stammelf auf den Platz. Er lässt kräftig rotieren. Im Vergleich zum 1:1 gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend rücken acht Neue ins Team: Ralf Fährmann, Benjamin Stambouli, Alessandro Schöpf, Nabil Bentaleb, Hamza Mendyl, Steven Skrzybski, Benito Raman und Vedad Ibisevic. Lediglich Malick Thiaw, Matija Nastasic und Kilian Ludewig bleiben in der Elf.

Spannend ist vor allem der Wechsel auf der Torwart-Position. Noch hat sich Baum nicht festgelegt, wer in der Bundesliga dauerhaft die Nummer eins sein soll. Überzeugt Fährmann, könnte es sein, dass er auch am Samstag in Mainz (15.30 Uhr/Sky) eine Chance erhält.

So spielt Schalke

Fährmann - Thiaw, Stambouli, Nastasic - Ludewig, Schöpf, Bentaleb, Mendyl - Skrzybski, Raman - Ibisevic.

Ersatzbank

Rönnow (Torwart), Mascarell, Uth, Matondo, Paciencia, Oczipka, Harit, Sané, Bozdogan

