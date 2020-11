Live! Beendet Köln Gisdols Sieglos-Serie?

Köln. Der 1. FC Köln bräuchte beim Heimspiel gegen Union dringend einen Sieg: Für die Tabelle, das Selbstbewusstsein und den Trainer. Der Live-Ticker.

Markus Gisdol war nicht aus der Ruhe zu bringen. Ja, sagte der Trainer, diese lange Serie ohne Sieg ist da, und sie begleitet den 1. FC Köln nun bereits seit 17 Spielen in der Fußball-Bundesliga: "Aber ich sehe keinen Vorteil darin, den Druck vor diesem Spiel besonders hoch anzusetzen. Der Druck ist ohnehin da, den haben wir uns selbst gemacht."

Also sprach Gisdol lieber über das "kleine Pflänzchen Selbstvertrauen", das bei den Kölnern durch drei Unentschieden aus den vergangenen vier Spielen gewachsen sei. Dieses gelte es nun "weiter zu gießen" - am besten mit einem Erfolg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Union Berlin. "Unser Ziel ist ein Sieg, das ist klar", betonte Gisdol.

Die Lage in Köln ist bedrohlich

Auch wenn sich der Trainer bemühte, Gelassenheit auszustrahlen - die Lage des FC ist bedrohlich. Gisdol ist nun seit einem Jahr im Amt, er hat den Klub in der vergangenen Saison in einer ähnlich komplizierten Situation übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Daher hat der Coach noch etwas Kredit, allerdings durften die Kölner ihren letzten Sieg in der Bundesliga im März feiern - acht der zwölf Monate unter Gisdol ist Köln also ohne Sieg. (sid)

