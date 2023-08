Live! Bundesliga-Start: FC Bayern startet bei Werder Bremen

Bremen. Es geht wieder los, die neue Bundesliga-Saison beginnt. Der FC Bayern startet heute bei Werder Bremen mit Superstar Harry Kane. Der Live-Ticker.

Die Fußball-Bundesliga startet in ihre 61. Saison - und Titelverteidiger FC Bayern München steht gleich im Eröffnungsspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) gehörig unter Druck. Sechs Tage nach dem bitteren 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig muss der deutsche Rekordmeister beim SV Werder Bremen verhindern, dass aus dem einem Fehltritt kein Fehlstart wird. Bei seiner Bundesligapremiere sind wohl alle Augen wieder auf Hoffnungsträger Harry Kane gerichtet.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist von dem neuen Starstürmer überzeugt. „Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen, der wirkt auf so vielen Ebenen“, erklärte Tuchel. Nach dem wirkungslosen Kurzeinsatz des 30-jährigen Top-Stürmers im Supercup wird damit gerechnet, dass Englands Auswahlkapitän in der Startelf steht. „Er erhöht unsere Chance, in Bremen zu gewinnen.“ Der Trainer erwartet, dass 100-Millionen-Mann Kane seine Mitspieler mitreißt. „Er hat mit seiner Persönlichkeit einen sofortigen Effekt auf die Kabine. Ich habe große Hoffnung, dass er der Typ ist, der sich schnell anpasst“, sagte der 49-Jährige und bezeichnete seinen neuen Star als „Topprofi“. Er hoffe, „dass er die Spieler um sich herum sehr schnell besser macht“.

