Live! BVB startet ohne Reus und Hummels – und mit Özcan

Dortmund. BVB-Trainer Terzic setzt gegen Chelsea auf Zweikampfstärke, daher muss Kapitän Reus draußen bleiben – nicht als einziger Führungsspieler.

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic baut seine Mannschaft zum Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Chelsea erneut um und nimmt insgesamt vier Änderungen vor: Kapitän Marco Reus muss wieder auf die Bank, dafür spielt Salih Özcan im Mittelfeld. Den verletzten Youssoufa Moukoko ersetzt Sebastien Haller. Giovanni Reyna und Julian Ryerson müssen ebenfalls auf die Bank, stattdessen spielen Marius Wolf und Karim Adeyemi.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Dortmund - Chelsea

Edin Terzic setzt also vornehmlich auf Zweikampfstärke im Mittelfeldzentrum, denn neben Özcan laufen Jude Bellingham und Emre Can auf. In der Innenverteidigung agieren wie gehabt Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, Mats Hummels muss erneut auf der Bank Platz nehmen. Im Tor steht erwartungsgemäß Gregor Kobel. Über die Außen sollen Julian Brandt und Adeyemi anschieben, fürs Toreschießen ist Haller zuständig.

