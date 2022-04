Zum Nachlesen: BVB-Trainer Marco Rose vor Wolfsburg-Spiel

Dortmund. Mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg will Borussia Dortmund am Samstag den zweiten Platz in der Bundesliga festigen. Die PK zum Nachlesen.

Gegen RB Leipzig vor zwei Wochen war der Signal Iduna Park das erste Mal seit über zwei Jahren wieder komplett ausverkauft. Doch das geplante Fußballfest blieb aus, weil Borussia Dortmund naiv mit 1:4 unter die Räder geriet. In der Vorwoche konnten die Dortmunder beim 2:0-Erfolg in Stuttgart leichte Wiedergutmachung betreiben, nun soll es auch vor heimischer Kulisse wieder klappen. Am Samstag (15.30 Uhr) ist der VfL Wolfsburg beim BVB zu Gast. Für die Dortmunder gilt es, sich schon mal für das Bayern-Spiel zu wappnen.

Klar ist: Giovanni Reyna und Mats Hummels werden fehlen.

Die Aussagen von Marco Rose auf der PK im Live-Ticker

14:17: Das war es von der Presse-Konferenz.

14:16 Uhr: Ist Haaland wieder schmerzfrei? "Das kann er noch nicht wieder sein. Der Fuß stand 90 Grad zum Bein. Es ist sicher irgendwas kaputtgegangen. Aber dann erarbeitet man sich mit dem Spieler, wie man damit umgeht. Erling hat sehr professionell versucht, mit der Schwellung umzugehen und es bis zum nächsten Spiel hinbekommen. Es wird besser, auch nach dem Stuttgart-Spiel ist es relativ schnell abgeschwollen, aber es wird ihn noch ein paar Wochen beschäftigen."

14:14 Uhr: Florian Kohfeldt habe die Mannschaft von Wolfsburg "sehr gut stabilisiert", sagt Rose. "Durch das 4:0 gegen Bielefeld haben sie Selbstvertrauen getankt."

14:13 Uhr: Nachfrage zu Otto Addo, der zuletzt auch Ghanas Nationalmannschaft zur WM führte. "Wir haben seinen Erfolg genossen und haben ein paar spannende Geschichten von ihm gehört. Wir haben uns alle riesig gemeinsam mit ihm gefreut. Alles andere war noch gar nicht so ein Thema", meint Rose zu den Gerüchten, wonach Addo weiterhin bei der Nationalmannschaft tätig sein könnte.

14:10 Uhr: Auch einige andere U23- und U19-Spieler standen zuletzt im Profi-Training. "Natürlich gucken wir auf die Jungs. Dieser Sprung ist trotzdem ein sehr großer und der muss behutsam angegangen werden. Die Jungs müssen das Gefühl haben, dass da ein Plan hintersteckt." Rose lobt auch Verbindungstrainer Otto Addo.

14:08 Uhr: Wie ist der Eindruck zu Jamie Bynoe-Gittens? "Er war ja mit uns im Trainingslager, wo er sich leider verletzt hat. Er konnte sich jetzt behutsam weiterentwickeln. Er gibt uns was im 1 gegen 1, was wir in unserem Kader vielleicht gar nicht so haben. Er ist ein Spieler der Zukunft, aber wir werden ihn in den nächsten Wochen sicher immer wieder mitnehmen."

14:06 Uhr: Frage nach Wolfsburgs Xaver Schlager, der in Salzburg unter Rose spielte. "Xaver ist ein super Junge, wir haben gemeinsam die Youth League gewonnen. Er war schon immer sehr ehrgeizig, ist ein hervorragender Fußballer, der gegen den Ball arbeitet und bereit ist, Wege zu machen auch für das Team. Er hat sehr strategische Fähigkeiten gegen und mit dem Ball, hat einen ausgezeichneten linken Fuß. Er ist ein richtig guter Junge mit einer sehr anständigen Lebenseinstellung. Das einzige, was er gar nicht mag, ist, Fußballspiele zu verlieren.

14:04 Uhr: Die Frage richtet sich nach dem Gegner und die Fans, die zuletzt sauer waren. "Das waren sie zurecht. Alle hatten sich auf die Rückkehr gefreut und am Ende haben wir 4:1 verloren. Dementsprechend wollen wir das am Samstag anders machen, das Stadion wird wieder voll sein. Der Gegner steckt nur noch bedingt im Abstiegskampf, der Sieg letzte Woche sorgte dafür, dass sie sich gelöst haben. Gegen Leverkusen haben sie spät verloren, in Freiburg auch. Sie haben im Winter kluge Personal-Entscheidungen getroffen und sich stabilisiert. Es bleibt eine gute Mannschaft, die defensiv sehr stabil steht. Vorne sind Kruse, Wind und Nmecha sehr gute Fußballer. Wind ist spielstark, Kruses Qualitäten kennen wir ja natürlich."

14:03 Uhr: Drei Spielern droht eine Gelbsperre gegen die Bayern. Eine Rolle spielt das für Rose aber nicht. "Wenn man hört, wie viele Spieler ausfallen, haben wir nicht viele Alternativen. Wir denken an Wolfsburg und danach kommt das Bayern-Spiel. Wir brauchen Grundaggressivität auf dem Platz und nehmen keine Rücksicht auf die Gelben Karten.

14:02 Uhr: Wie sieht eine konkrete Zielsetzung für die letzten Spiele aus? "Wir wollen die Saison nicht in irgendeiner Form ausklingen. Wir haben noch Ziele, aber die haben wir schon vor dem Leipzig-Spiel ausgesprochen. Die nächste Aufgabe heißt jetzt Wolfsburg und für uns geht es darum, die Saison bestmöglich zu beenden. Man nimmt den letzten Eindruck immer mit in den Sommer und in die nächste Saison."

14:01 Uhr: Bei Dahoud sind die Schmerzen noch nicht ganz weg. Seine Verletzung soll konservativ behandelt werden. Hummels und Reyna fallen wie erwartet aus. Nico Schulz ist wieder eine Option, bei Felix Passlack gibt es noch kein grünes Licht. Auch Raphael Guerreiro hat noch Probleme, die Tendenz geht dazu, dass er gegen Wolfsburg fehlt. Donyell Malen fällt ebenfalls aus.

