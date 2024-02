Live! Der Showdown zwischen Leverkusen und Bayern im Ticker

Leverkusen Bayer Leverkusen empfängt im Topspiel am Samstagabend den FC Bayern. Der Live-Ticker zum Gipfeltreffen der Bundesliga.

Seit Tagen fiebern Fußballfans in Deutschland auf diese Partie hin: Bayer Leverkusen empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr) den FC Bayern München zum Topspiel der Bundesliga. Es ist das Duell des noch ungeschlagenen Spitzenreiters gegen den Rekordmeister, der als Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand in der BayArena antritt. Nicht wenige schreiben der Partie einen richtungsweisenden Charakter im Titelrennen zu. Auch die internationale Fußballgemeinde blickt mit Spannung auf das Gipfeltreffen. Es wird in 200 Ländern übertragen.

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Das Topspiel im Live-Ticker

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Hier geht es zum Live-Ticker

Das Hinspiel in München endete nach 90 munteren Minuten 2:2. Lothar Matthäus rechnet fest damit, dass es auch im Rückspiel torreich zugehen wird. „Ich glaube, dass diese Partie die Erwartungen aller Zuschauer erfüllen wird“, sagte der Weltmeister von 1990 und Sky-Experte im Interview mit dieser Redaktion. „Beide Mannschaften performen auf unterschiedliche Art und Weise über einen längeren Zeitraum und stehen zurecht da oben. Auch mit diesem großen Abstand zur Konkurrenz.“

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Die Aufstellungen zum Topspiel

Leverkusen: Hradecky - Tapsobah, Tah, Hincapie - Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo - Tella, Adli, Wirtz

Bayern: Neuer - Upamecano, Dier, Kim - Boey, Goretzka, Pavlovic, Mazraoui - Sané, Musiala - Kane

Vor dem Topspiel bangten die Bayern um Torhüter Manuel Neuer, der zuletzt mit Kniebeschwerden zu kämpfen hatte. Der Nationalkeeper ist allerdings rechtzeitig fit geworden und wird gegen Leverkusen zwischen den Pfosten stehen. Verzichten muss FCB-Trainer Thomas Tuchel auf Alphonso Davies, Kinglsey Coman, Bouna Sarr, Konrad Laimer und Serge Gnabry. Tuchels Gegenüber Xabi Alonso muss ohne Arthur, Exequiel Palacios, Odilon Kossounou und Victor Boniface auskommen.

„Es ist ein großes Spiel, wir brauchen eine Top-Leitung, müssen fast perfekt spielen, um Chancen zu haben. Aber wir wollen mit unserer Idee spielen und so haben wir uns vorbereitet“, sagte Alonso vor der Begegnung mit dem Verein, für den der Spanier zu aktiven Zeiten selbst auf dem Platz stand. Derweil lobte Tuchel die Leverkusener für ihre „außergewöhnliche“ Serie von 30 ungeschlagenen Spielen. „Aber wir haben nur zwei Punkte weniger, es gibt keinen Grund, sich zu verstecken.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport