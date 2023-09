Live! Deutschland gegen Serbien: WM-Finale heute im Ticker

Manila. Deutschland fiebert heute mit der Basketball-Nationalmannschaft. Im WM-Finale trifft das DBB-Team auf Serbien. Der Live-Ticker.

Die deutschen Basketballer spielen um den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte. Im Finale von Manila ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und MagentaSport) gegen Serbien leicht favorisiert. Bisher war Bronze 2002 in den USA mit Starspieler Dirk Nowitzki die einzige deutsche Medaille bei Weltmeisterschaften. Gegner Serbien wird vom ehemaligen Bundestrainer Svetislav Pesic betreut.

Deutschland gegen Serbien: Das Finale der Basketball-WM heute im Live-Ticker

Mit einem 113:111 über Olympiasieger USA hatte Deutschland am Freitag überraschend das Endspiel erreicht. Die USA verloren auch am Sonntag. Im Spiel um Platz drei unterlag das Team von Cheftrainer Steve Kerr mit 118:127 (111:111, 56:58) nach Verlängerung gegen Kanada und beendet das Turnier somit als Vierter. Die Kanadier hingegen erspielten sich am Sonntag in Manila angeführt von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte, zwölf Assists) und Topverteidiger Dillon Brooks (39 Zähler) die erste Medaille bei einer WM überhaupt.

Deutschland gegen Serbien heute live im ZDF und bei Magenta Sport

Basketball-Interessierte können das WM-Finale des deutschen Teams an diesem Sonntag (14.40 Uhr) auf zwei verschiedenen TV-Kanälen verfolgen. Im klassischen Fernsehen läuft das Endspiel gegen Serbien beim ZDF. Rechteinhaber Telekom hat die ZDF-Übertragung durch einen Sublizenz-Vertrag möglich gemacht. Ebenfalls kostenfrei ist außerdem der Stream bei MagentaSport.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport