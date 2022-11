Live! 3:0! England schießt den Iran ab, Bellingham trifft

Doha. Bei der WM in Katar soll Englands Durststrecke enden. Teammanager Gareth Southgate steht unter Beobachtung. Der Auftakt gegen den Iran im Ticker.

Gareth Southgate nahm die Ratschläge und Kritik der unzähligen englischen Hobby-Nationaltrainer mit Humor. „Ich weiß, was die Leute bei Social Media schreiben“, sagte Southgate mit einem Lächeln: „Verdammt, schimpfen sie, wir haben all diese guten Spieler - und noch immer ist dieser Unfähige ihr Trainer.“

Es sei seine Aufgabe, betonte der wahrhaftige Nationaltrainer, seine Zweifler mit guten Ergebnissen zu überzeugen - und der quälend langen Durststrecke seit dem WM-Triumph von 1966 ein Ende zu bereiten. Mit reichlich Nebengeräuschen starten die Three Lions also in die WM in Katar, beim Auftakt gegen Underdog Iran am Montag (1 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) muss ein Sieg her, idealerweise ein überzeugender.

England erreichte bei der WM 2018 den vierten Platz

Dabei hat Southgate bereits bewiesen, dass er mit seiner Mannschaft erfolgreiche Turniere spielen kann. Bei der WM 2018 sprang Rang vier heraus, doch der Vize-Europameistertitel mit dem verlorenen Finale von Wembley 2021 gegen Italien blieb vielen als Scheitern im Kopf.

„Er hat uns noch hungriger gemacht. Gareth ist unglaublich für uns“, sagte der Starangreifer vor dem Auftaktspiel gegen den Iran. Die Resultate der letzten Turniere würden „für sich“ sprechen. „Es war eine gute Periode unter ihm und wir hoffen auf mehr“, betonte der Kapitän.

Die jüngsten Ergebnisse allerdings sprechen gegen Southgates Mannschaft. Beim bislang letzten Auftritt gab es ein 3:3 in der Nations League gegen Deutschland, davor Niederlagen in Italien (0:1) und gegen Ungarn (0:4). „Trotzdem glaube ich“, sagte Southgate damals, „dass ich der richtige Trainer bin, um diese Mannschaft ins Turnier zu führen.“

An Teamgeist mangelt es der Mannschaft um den Dortmunder Jude Bellingham nicht, und auch der Glaube an den eigenen Erfolg ist groß. Mittelfeldspieler Declan Rice etwa brachte extra einen leeren Koffer mit nach Katar, in dem er dann den WM-Pokal nach dem gewonnenen Finale am 18. Dezember mit nach Hause transportieren will.

Auch Harry Kane, WM-Torschützenkönig in Russland 2018 und Kapitän, gibt sich zuversichtlich. „Natürlich gehen wir in dieses Turnier, um es zu gewinnen. Weil wir glauben, dass wir es können und keine Angst haben, das auszusprechen“, sagte Kane bei Sky Sport UK: „Es wäre falsch, etwas anderes zu denken. Was bringt es, zu einer WM zu fahren und nicht überzeugt zu sein, dass wir die Trophäe abräumen können?“

Wären da nicht die Zweifel an Southgate. Dem 52-Jährigen, der 1996 beim verlorenen EM-Finale gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter verschoss, haftet der Makel an, in Spielen taktisch nicht immer richtig zu reagieren - und viel schlimmer: Das Potenzial seiner vielen Weltklassespieler nicht voll auszuschöpfen.

„Es liegt an mir und an uns, Tag für Tag zu arbeiten und zu überzeugen“, sagte Southgate. Dann wären auch die vielen Hobby-Nationaltrainer beruhigt.

England: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shwa - Bellingham, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane. Trainer: Southgate

Iran: Beiranvand - Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohamnmadi - Nourollahi, Cheshmi - Jahanbakhsh, Karimi, Haji Safi - Taremi. Trainer: Queiroz

