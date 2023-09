Live! Flick bei DFB-Spiel gegen Japan unter großem Druck

Bundestrainer Hansi Flick steigt aus dem Mannschaftsbus aus. Ihm hilft am Samstagabend in Wolfsburg gegen Japan nur ein Sieg.

Wolfsburg. Bundestrainer Hansi Flick muss heute um seinen Job kämpfen. Gelingt dem DFB-Team gegen Japan eine Wende? Das Spiel im Live-Ticker.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will zum Start in die EM-Saison mit einem Erfolg am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan für einen Stimmungsumschwung im Land sorgen. Für Bundestrainer Hansi Flick geht es dabei um seinen Job.

Der 58-Jährige hofft darauf, mit der DFB-Auswahl nach dem WM-Debakel und zuletzt vier sieglosen Partien, in den Partien gegen Wolfsburg und am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Frankreich seine Position mit guten Auftritten wieder festigen zu können.

DFB-Team mit Gündogan als Kapitän

Ilkay Gündogan wird das DFB-Team ab sofort in Abwesenheit von Torhüter Manuel Neuer als neuer Kapitän anführen. Es sei nach dem Negativlauf der vergangenen Monate wichtig, ein gutes Spiel zu zeigen und auch mal wieder ein gutes Ergebnis zu erzielen, sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Barcelona.

Das vermeidbare 1:2 gegen die Asiaten hatte vor einem Dreivierteljahr bei der WM in Katar das frühe deutsche Ausscheiden eingeleitet. Es beginne jetzt „die heiße Phase“ auf dem Weg zum Heimturnier 2024, betonte Gündogan. Es gebe für die DFB-Auswahl ab sofort keine Freundschaftsspiele mehr.

Bayern-Profi Müller „eine Bereicherung“

Flick sieht sich nach den Vorbereitungstagen in Wolfsburg bestätigt in seiner Entscheidung, Bayern-Profi-Thomas Müller wieder ins DFB-Team zurückzuholen. „Wenn man ihn hier erlebt, ist er einfach eine Bereicherung für jede Mannschaft. Thomas ist sehr erfahren. Er stellt sein Ego hinten an. Er ist einer, der das große Ganze sieht“, begründete der Bundestrainer. Flick glaubt: „Thomas kann sehr wichtig für uns sein und auch für uns eine entscheidende Rolle spielen.“

Gegen Japan wird Müller zunächst auf der Ersatzbank erwartet. Flick hatte in den fünf Länderspielen nach dem frühen WM-Aus in Katar auf den Routinier verzichtet. Sein 121. Spiel im Nationaltrikot hatte Müller am 1. Dezember 2022 beim 4:2 gegen Costa Rica bestritten. Der Ausfall von Torjäger Niclas Füllkrug mit einer Oberschenkelverletzung verhalf ihm nun zum Comeback.(fs/dpa)

