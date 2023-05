Live! Freiburg und Leipzig kämpfen um Einzug ins Pokalfinale

Freiburg Im Pokal-Halbfinale kommt es zur Neuauflage des letzten Endspiels. Das Duell zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig im Live-Ticker.

Im ersten Pokal-Halbfinale zwischen den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und RB Leipzig kommt es an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) zur Neuauflage des Endspiels von 2022. Vor einem Jahr hatten sich die Sachsen durchgesetzt und erstmals den Cup geholt, dieses Mal setzen die Freiburger auf ihre Heimstärke.

In der Liga kämpfen beide Klubs in einem weiteren direkten Duell am kommenden Samstag um einen Champions-League-Platz. Freiburg, das erneut zu Hause spielt, ist mit 54 Punkten Vierter, RB zwei Zähler dahinter Fünfter. Im zweiten Pokal-Halbfinale empfängt am Mittwoch der VfB Stuttgart den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Hier geht es zum Live-Ticker:

RB-Trainer Rose: „Die Jungs sind heiß“

„Man muss nicht weniger oder mehr draus machen als es ist. Es ist ein Pokal-Halbfinale, beide Mannschaften wollen unbedingt ins Finale. Ich glaube nicht, dass ich Emotionen schüren muss, die Jungs sind heiß, ähnlich wie die Freiburger“, sagte RB-Trainer Marco Rose.

Es gebe „keine Priorität Pokal oder Liga“, betonte SC-Trainer Christian Streich: „Wir wissen, dass alles, was gerade passiert, schon eine Ausnahmesituation ist. Wir sind dankbar, dass wir so etwas erleben dürfen.“ Revanchegedanken wegen des verlorenen Finales hegt der Freiburger Trainer keineswegs. „Wir haben letztes Jahr wunderbare Erfahrungen gesammelt“, sagte der 57-Jährige: „Die Niederlage in Berlin war für uns keine Niederlage. Das war für uns einer der Höhepunkte im Leben.“ (dpa/sid)

Die Startaufstellungen

Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart - Sildillia, Höfler, Eggestein, Günter - Höler, Doan - Gregoritsch

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, Haidara - Olmo - Szoboszlai, Nkunku, Werner

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 34.700 (ausverkauft)

