Live! Freiburg und Union im Duell um die Champions League

Freiburgs Maximilian Eggestein macht eine Kampfansage in Richtung des heutigen Gegners Union Berlin.

Union. Der Tabellenvierte Union Berlin empfängt den Fünften SC Freiburg - nur Platz vier reicht für die Champions League. Der Bundesliga-Ticker.

Im Kampf um die Champions League in der kommenden Saison hat Maximilian Eggestein vor dem Spiel seines SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga beim Mitkonkurrenten 1. FC Union Berlin eine unmissverständliche Kampfansage abgegeben. „Wir wollen gewinnen“, sagte der Mittelfeldspieler dem TV-Sender Sky. Der Tabellenfünfte Freiburg und der Vierte Union haben jeweils 56 Punkte und treffen heute in Berlin aufeinander. Die ersten vier Teams der Bundesliga qualifizieren sich für die Königsklasse.

Die 15.30-Uhr-Spiele des 32. Spieltags im Live-Ticker

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport