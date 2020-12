Live! HSV nach Sieglosserie im Nordderby unter Druck

Essen. Die Zweitligisten Hamburger SV und Hannover 96 kämpfen beim Nordderby um ein Erfolgserlebnis. Die Spiele im Live-Ticker.

Der Hamburger SV steht am Samstag (13 Uhr/Sky) in der Partie gegen den Nordrivalen Hannover 96 unter Druck. Seit vier Spielen hat der Fußball-Zweitligist nicht mehr gewonnen. Zuletzt gab es gar zwei Niederlagen. Den Hannoveranern geht es allerdings nicht besser. Sie sind ebenfalls seit vier Spielen sieglos, haben in dieser Zeit nur einen Punkt geholt. Auswärts haben die Niedersachsen zuletzt sogar sieben Spiele verloren.

"Wir treffen auf einen angeschlagenen Gegner, der individuell aber sehr gut besetzt ist", sagte HSV-Trainer Daniel Thioune. Der Druck von außen sei "nicht größer als der, den wir uns selbst auferlegen", meinte der 46-Jährige. Die Ex-Bundesligisten treffen sich zum dritten Mal in der 2. Liga. Bisher gab es einen HSV-Sieg und ein Remis.

Außerdem spielen noch Osbabrück gegen Karlsruhe, Braunschweig gegen St. Pauli. Greuther Fürth würde sich mit einem Heimsieg gegen Heidenheim die Tabellenführung zurückholen. (fs)

Hier geht es zu den Live-Tickern: