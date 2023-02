Europa League Live! Leverkusen probiert es in Monaco wieder mit Wirtz

Monaco. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel steht Bayer Leverkusen bei der AS Monaco im Rückspiel mit dem Rücken zur Wand.

Trainer Xabi Alonso hat vor dem Playoff-Rückspiel der Europa League bei der AS Monaco seinen Kader im Vergleich zum vergangenen Bundesliga-Spiel fast wieder komplett umgestellt. Nachdem er beim 2:3 am vorigen Sonntag gegen den FSV Mainz 05 sechs Änderungen vorgenommen hatte, läuft am Donnerstag im Fürstentum fast wieder dieselbe Elf auf wie beim 2:3 im Hinspiel vor Wochenfrist. Einzige Änderung ist die Hereinnahme des Franzosen Amine Adli für Nadiem Amiri.

Zudem ersetzt Mitchell Bakker Moussa Diaby, der wegen seiner im Hinspiel erlittenen Muskelverletzung kein Startelf-Kandidat war. Zwar steht der Franzose im Kader, allerdings dürfen in der Europa League alle Spieler auf die Bank. Ob er wirklich einsatzbereit ist, ist offen.

Ebenfalls noch nicht bereit für einen Startelf-Einsatz ist Torjäger Patrik Schick, dem gegen Mainz nach seiner Einwechslung sein erster Treffer seit fast einem halben Jahr gelungen war. Dafür steht Nationalspieler Florian Wirtz nach seiner Verschnaufpause angesichts des vollen Kalenders seit seiner Rückkehr nach einem Kreuzbandriss wieder in der Startelf.

Bei Monaco ist Torhüter Alexander Nübel wie im Hinspiel der einzige von drei Deutschen, der in der Startelf steht. Neben dem Ex-Kölner Ismail Jakobs und dem langjährigen Leverkusener Kevin Volland, der im Hinspiel nicht eingewechselt wurde, sitzt diesmal auch der frühere Schalker und Mönchengladbacher Breel Embolo zunächst draußen.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie

