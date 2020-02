Europa League Live! Leverkusen und Wolfsburg in der EL gefordert

Leverkusen / Wolfsburg. In der Zwischenrunde der Europa League bekommt es Bayer Leverkusen mit dem FC Porto zu tun, Wolfsburg empfängt Malmö.

Bayer Leverkusen muss im Zwischenrunden-Hinspiel der Fußball-Europa League gegen den FC Porto kurzfristig auf die offensiven Flügelspieler Karim Bellarabi und Moussa Diaby verzichten. Bellarabi fällt nach Vereinsangaben kurzfristig wegen einer Erkältung aus, Diaby ist nach Frankreich gereist, weil seine Partnerin ein Kind erwartet.

Beide hatten beim 3:2-Sieg am Samstag in der Liga bei Union Berlin jeweils ein Tor erzielt, hatten aber nicht in der Startelf gestanden. Die änderte Bosz trotzdem auf gleich vier Positionen: Für Jonathan Tah, Mitchell Weiser, Wendell und Leon Bailey beginnen Daley Sinkgraven, Charles Aranguiz, Kerem Demirbay und Lucas Alario.

Bei Porto steht Moussa Marega in der Startelf. Der Nationalspieler Malis hatte am Sonntag für Aufsehen gesorgt, als er im Liga-Spiel bei Vitoria Guimarães nach Affenlauten und Beleidigungen das Spielfeld verließ.

Der VfL Wolfsburg muss im Fußball-Europa-League-Spiel gegen Malmö FF aus Schweden auf seinen Kapitän Josuha Guilavogui verzichten. Der 29 Jahre alte Franzose fehlt am Donnerstagabend wegen Knieproblemen im 18-Spieler-Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für dieses Zwischenrunden-Hinspiel. Für Guilavogui soll der frühere deutsche U21-Nationalspieler Yannick Gerhardt im defensiven Mittelfeld der Wolfsburger auflaufen.

Aufstellung Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Demirbay - Volland, Havertz, Amiri - Alario

Aufstellung VfL Wolfsburg: Casteels – Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon – Gerhardt, Schlager, Arnold – Mehmedi, Weghorst, Brekalo

Hier geht es zu den Live-Tickern: