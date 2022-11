LIVE! Niederlande starten gegen Senegal in die WM

Doha. Für die Niederlande beginnt gegen den Senegal das WM-Turnier in Katar. Ihnen fehlt Depay, dem Afrikameister Superstar Mané. Der Ticker.

Bondscoach Louis van Gaal muss im ersten Spiel der Fußball-WM auf Memphis Depay verzichten. Der lange verletzte Stürmer des FC Barcelona nahm am Sonntag zwar am Abschlusstraining der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft teil, ein Einsatz gegen Afrikameister Senegal kommt dennoch zu früh. „Wir müssen auf Depay verzichten, sie sind ohne Sadio Mané hier. Dies zu kompensieren, wird die Aufgabe für das Spiel“, sagte van Gaal am Sonntag. „Das erste Spiel ist immer das wichtigste des Turniers. Es bestimmt den Takt für den Rest des Turniers.“

Senegal gegen Niederlande: Das Spiel im Live-Ticker

In seinen Ambitionen ist der erfahrene Trainer indes klar. „Wir können Weltmeister werden“, sagte van Gaal und schickte eine Begründung hinterher. „Bei der WM 2014 sind wir mit einer Mannschaft Dritter geworden, die weniger Qualität hatte. Ich erwarte also mehr.“ Viel hänge natürlich von der Taktik, der Technik und vom Glück ab.

Verletzter Superstar Mané drückt Senegal die Daumen

Der verletzte Bayern-Superstar Sadio Mané hat seinem Team aus Senegal kurz vor dem WM-Start Mut zugesprochen. „Ich bin sicher, dass die Löwen über sich hinauswachsen und alle Spiele als echtes Finale angehen werden“, schrieb Afrikas Fußballer des Jahres auf Instagram. Mané hatte sich in der Bundesliga am rechte Wadenbeinköpfchen verletzt und war am vergangenen Donnerstag in Innsbruck operiert worden. Der 30-Jährige fällt für die komplette WM aus.

„Gott sei Dank ist die Operation unter der Woche gut verlaufen und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen zu danken und meine Wertschätzung auszudrücken“, so Mané. Wie lange der Stürmer ausfallen wird, ist unklar. Berichten zufolge könnte Mané bis zu drei Monate fehlen.

Für den Senegal ist der Ausfall ein schwerer Schlag. Der langjährige Liverpool-Stürmer ist der Fixpunkt bei den Westafrikanern. Beim Gewinn des Afrika-Cups im Februar verwandelte Mané genauso wie wenige Wochen später in den WM-Playoffs jeweils gegen Ägypten den entscheidenden Elfmeter. Senegal trifft in der WM-Gruppe A auch noch auf Gastgeber Katar und Ecuador. (dpa)

