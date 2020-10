Live! RWE seit acht Liga-Partien ungeschlagen gegen RWO

Essen. Am Samstag steigt um 15:30 Uhr das Derby in der Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Die Zahlen sprechen für RWE.

Auch das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen steht im Zeichen der Corona-Pandemie. 500 Zuschauer dürfen kommen. Zum Vergleich: Beim zurückliegenedn Spiel kamen über 13.000 Fans an die Hafenstraße. Daher sagte auch RWE-Vorstand Marcus Uhlig gegenüber RevierSport: "So richtige Derby-Stimmung kommt nicht auf."

Spannung verspricht das Spiel dennoch. RWE will in die 3. Liga, das Ziel hatte auch RWO - doch der Start beider Teams verlief unterschiedlich. RWE ist ganz oben dabei, RWO feierte am Mittwoch gegen die SF Lotte (2:1) erst den zweiten Saisonsieg. Nicht nur aufgrund dieser Tatsache ist RWE der Favorit. Auch ein Blick auf die Zahlen verrät: Die Essener liegen in der Bilanz vorne. 51 Duelle gab es bereits im Ligabetrieb. 17 Mal gewann RWE, zwölf Mal RWO, 22 Mal teilte man sich die Punkte. Auffällig: Von den letzten acht Begegnungen gegeneinander gewann RWO kein Spiel. Der letzte Sieg der Kleeblätter datiert vom 7. Mai 2016. Damals siegte RWO in Essen mit 2:0. Von damals noch im Kader der Oberhausener: Torschütze Raphael Steinmetz und Alexander Scheelen.

Hier geht es zum RevierSport-Live-Ticker:

Essen- Oberhausen