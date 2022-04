Live! Schalke schaut zu - Nürnberg gleicht zum 1:1 aus

Nürnberg. Mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen kann der 1. FC Nürnberg bis auf einen Punkt auf den Relegationsrang aufschließen. Der Live-Ticker.

In den Duellen der direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga setzten sich am Samstag Werder Bremen (4:1 beim FC Schalke 04) und der SV Darmstadt (2:1 beim FC St. Pauli durch). Auch der Hamburger SV mischt nach dem 4:2-Erfolg in Regensburg plötzlich wieder oben mit. Durch die Patzer von Schalke und St. Pauli bietet sich nun dem 1. FC Nürnberg die Chance, näher oben heranzurücken. Mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr) würde der "Club" auf einen Punkt an den dritten Rang heranrücken.

Die Live-Ticker der Zweitliga-Sonntagsspiele

