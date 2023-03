Live! Gut für Schalke und Bochum: Freiburg führt gegen TSG

Freiburg. Seit Samstag ist die TSG Hoffenheim Tabellenletzter. Schalke 04 und der VfL Bochum drücken dem SC Freiburg gegen die TSG die Daumen. Der Ticker.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg verändert seine Anfangself zwischen den beiden Höhepunkten in der Europa League auf drei Positionen. Im Vergleich zum 0:1 im Hinspiel des Achtelfinales bei Juventus Turin sitzen Kiliann Sildillia und Roland Sallai in der Partie der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim zunächst nur auf der Bank. Philipp Lienhart, der im Spiel beim italienischen Rekordmeister wegen einer Oberschenkelverletzung vom Feld musste, steht an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nicht im Aufgebot. Neu in der Startelf sind Manuel Gulde, Ritsu Doan und Michael Gregoritsch.

Gäste-Coach Pellegrino Matarazzo versucht mit sechs Wechseln seinen ersten Sieg als Trainer der TSG einzufahren. Christoph Baumgartner fehlt dem Schlusslicht aufgrund einer Gelbsperre und Kasper Dolberg zog sich im Training eine Gehirnerschütterung zu. Im Vergleich zum 0:1 beim FSV Mainz 05 gehört auch Kevin Vogt dem Kader nicht an. Angeliño, Andrej Kramaric und Thomas Delaney sitzen erst einmal draußen. Dafür erhalten Finn Ole Becker, John Anthony Brooks, Robert Skov, Angelo Stiller, Ihlas Bebou und Munas Dabbur das Vertrauen. (dpa)

