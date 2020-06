Live! Daschner trifft! Der MSV führt gegen Chemnitz

Duisburg. Nach zuletzt durchwachsen Leistungen muss sich der MSV gegen Chemnitz wieder steigern. Hier gibt es die Partie der 3. Liga im Live-Ticker.

Obwohl der MSV Duisburg erst zwei Siege in neun Rückrundenspielen der 3. Liga feiern konnte, stehen die Meidericher noch immer an der Tabellenspitze der 3. Liga. Doch der Vorsprung ist mächtig geschmolzen, nur noch einen Zähler steht das Team von Thorsten Lieberknecht vor dem fünften Rang - der Aufstieg ist also in Gefahr, sofern die Duisburger in den kommenden Wochen weiterhin Punkte abgeben.

Ein Sieg gegen Kellerkind Chemnitzer FC ist daher Pflicht. Nur drei Tage nach dem enttäuschenden 1:1-Remis gegen Schlusslicht Carl-Zeiss Jena soll endlich der erste Dreier nach der Corona-Pause her. Ab 14.00 Uhr rollt der Ball in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Hier geht's zum Live-Ticker: