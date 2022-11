Live-Ticker: 0:0! Kroatien tut sich gegen Marokko schwer

Doha. Luka Modric führt Kroatien letztmals bei einer WM an. Heute trifft der Weltfußballer von 2018 auf Marokko. Das Spiel im Live-Ticker.

Mit gesenktem Kopf trottete Luka Modric im strömenden Regen von Moskau am WM-Pokal vorbei, nicht mal die goldene Trophäe für den besten Spieler des Turniers konnte den Superstar trösten. Nun, vier Jahre nach dem verlorenen Endspiel gegen Frankreich, ist Modric wieder da - und er will in Katar mit 37 Jahren als Anführer der Kroaten den Geist von Russland wiederbeleben. Das Turnier 2018 sei „eine unvergessliche Erfahrung“ gewesen, sagte Modric, noch heute spreche man „untereinander darüber“. Doch dieses Erlebnis müsse auch beiseite geschoben werden, warnte der kroatische Starspieler. „Wir müssen uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt.“ Und dafür fühlt sich Modric bereit. Heute geht es für Kroatien ab 11 Uhr gegen Marokko.

Kroatien gegen Marokko: Das WM-Spiel im Live-Ticker

„Er spielt immer noch auf höchstem Niveau und ist majestätisch und einzigartig. Er ist unersetzlich für uns“, sagte Co-Trainer Ivica Olic über Modric, der in seiner Heimat längst eine lebende Legende ist und die Endrunde im Emirat zu seiner letzten erklärt hat. Zum Auftakt seiner Abschiedstournee treffen die Kroaten am Mittwoch (11 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) auf Marokko.

Auch Modric selbst fühlt sich „fit“ und in „guter körperlicher Verfassung“. Die Spiele „mit meinem Verein und in der Nationalmannschaft zeigen das“, betonte der Rekordnationalspieler der Kroaten (155 Spiele), der auch beim Champions-League-Sieger Real Madrid das Mittelfeld dirigiert.

2018 war er das Gehirn und die Seele einer kroatischen Mannschaft, die sich in einen Rausch spielte und den ersten Titel der kleinen Fußball-Nation ganz dicht vor Augen hatte. Katar könnte für die erfahrenen Starspieler wie Modric, Ivan Perisic und Marcelo Brozovic die letzte Chance auf einen großen Titel sein.

Weitere Analysen des deutschen WM-Kaders

„Wir kommen als Vizeweltmeister. Vor vier Jahren war das anders. Da hatten wir nicht solch einen Druck von der Öffentlichkeit. Aber das haben wir uns mit unseren Leistungen verdient“, sagte Trainer Zlatko Dalic, für den Modric als Denker und Lenker im Mittelfeld unersetzlich ist.

Superstar Luka Modric trifft mit Kroatien auf Marokko. Foto: AFP

„Für mich ist er unsterblich“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti über den schmächtigen Zauberfuß, der „mit 37 Jahren noch zu den besten Spielern der Welt“ gehöre. Doch er kenne „sein Alter“, sagt Modric selbst. Deshalb will er die Kroaten im Wüstenstaat letztmals anführen, auch wenn ihm nach fünf Champions-League-Titeln und der Auszeichnung zum Weltfußballer 2018 nur noch die Krönung mit seinem Heimatland fehlt.

Mehr News und Hintergründe zur WM 2022 in Katar

Kroatien in der WM-Gruppe F gegen Marokko, Belgien und Kanada

Dafür muss der Vizeweltmeister in Gruppe F neben Marokko auch gegen Mitfavorit Belgien und die starken Kanadier bestehen, im Achtelfinale könnte ein Duell mit Deutschland oder Spanien drohen. Doch die Kroaten müssen sich nicht verstecken, die Qualifikation für das Final Four der Nations League ließ die Erwartungen der heißblütigen Fans deutlich steigen.

Diese soll vor allem Modric erfüllen, der für Dalic „ein Phänomen“ ist. „Ich kann mir unser Spiel ohne ihn gar nicht vorstellen“, sagte der Coach: „Er ist immer noch die Kraft, die das ganze Team antreibt.“ (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport