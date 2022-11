Live! Weah trifft zum 1:0, USA führen verdient gegen Wales

ar-Rayyan. Nach dem 6:2-Sieg von England gegen den Iran steigen auch die Gruppengegner ins Turnier ein. Die USA treffen auf Wales. Der Ticker.

Die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft läuft bei ihrem ersten WM-Spiel in Katar mit dem Ex-Bremer Josh Sargent in der Startformation auf. Der Profi von Norwich City stürmt am Montagabend im Ahmad bin Ali Stadion in Al-Rajjan gemeinsam mit dem Ex-Dortmunder Christian Pulisic (FC Chelsea). BVB-Profi Giovanni Reyna sitzt dagegen erstmal auf der Bank. Angeführt wird das Team von Kapitän Tyler Adams. Der ehemalige Leipziger spielt mittlerweile für Leeds United.

Wales wird bei der ersten WM-Teilnahme seit 64 Jahren von Gareth Bale als Kapitän auf das Feld geführt. Der einstige Star von Real Madrid spielt mittlerweile für US-Meister Los Angeles FC. Unter dem Jubel der Fans betrat er beim Aufwärmen demonstrativ als erster Spieler seines Teams den Rasen. Der walisische Coach Rob Page bietet eine insgesamt eher defensiv eingestellte Mannschaft auf.

USA: 1 Turner - 2 Dest, 3 Zimmermann, 5 Robinson, 13 Ream - 8 McKennie, 4 Adams, 6 Musah - 10 Pulisic, 21 Weah, 24 Sargent. - Trainer: Berhalter

Wales: 1 Hennessey - 5 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies - 14 Roberts, 10 Ramsey, 15 Ampadu, 8 Wilson, 3 N. Williams - 11 Bale, 20 James. - Teammanager: Page

Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar) (dpa)

