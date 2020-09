Live-Ticker Live! Wie schlägt sich Düsseldorf in Ingolstadt?

Ingolstadt Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss sich im DFB-Pokal mit Drittligisten FC Ingolstadt auseinandersetzten: Die 18.30-Spiele im Live-Ticker.

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf reist ohne Neuzugang Kevin Danso zum Pflichtspiel-Auftakt der neuen Saison zum FC Ingolstadt. Der 21 Jahre alte österreichische Abwehrspieler litt zuletzt unter muskulären Problemen. "Er hat es leider nicht geschafft", sagte Fortuna-Coach Uwe Rösler am Freitag im Hinblick auf das Pokalspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten FC Ingolstadt: "Das Risiko war einfach zu groß." Die Leihgabe vom FC Augsburg soll nun für den Zweitliga-Auftakt am 18. September beim Hamburger SV fit gemacht werden.

Außerdem spielen um 18:30 Ulm gegen Aue und Karlsruhe gegen Union Berlin(dpa)

Das Spiel im Live-Ticker