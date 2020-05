Lockerungen im Amateursport: 30. Mai "nur eine Richtgröße"

Seit diesem Donnerstag dürfen Bürger in NRW wieder ihrem Lieblingssport nachgehen -- vorausgesetzt er findet im Freien statt und der Mindestabstand wird eingehalten. Das sehen die beschlossenen Lockerungen der NRW-Landesregierung vor. Doch vor allem zwei weitere Schritte des Stufenplans haben das Interesse geweckt: Am 11. Mai sollen Fitnessstudios, Tanzschulen und Räume für Sportkurse geöffnet werden. Ab dem 30. Mai sollen sogar Sport mit Körperkontakt in geschlossenen Räumen und Spiele unter Wettkämpfe ermöglicht werden. Inbesondere die vielen Fußballvereine aus der Region machen sich deshalb Hoffnungen, dass schon bald wieder ganz normal trainiert werden kann. Trotz Corona.

Am Donnerstag dämpfte NRW-Staatsekretärin Sport Andrea Milz etwas die Erwartungen an den 30.Mai: "Dabei handelt es sich um eine Richtgröße. Klammern sie sich nicht an dieses Datum. So ist das nicht gemeint“, sagte Milz. Das Infektionsgeschehen müsse ständig betrachtet und bewertet werden. "Es ist nicht so gemeint, dass sich alle Sporttreibenden auf den 30. Mai stürzen." Sie habe erst heute morgen mit dem Präsidenten des Westdeutschen Fußball-Verbandes, Peter Frymuth, gesprochen: "Die Daten sind Angebote. Ich erwarte nicht, dass jeder startklar ist und irgend etwas tut.“

Reha-Sport soll von Lockerung profitieren

Ab kommenden Montag dürfen zunächst unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln Tanzschulen, Fitnessstudios und Kursräume geöffnet werden. Davon soll insbesondere der Reha-Sport profitieren. Auch dieser musste den Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie einstellen. "Aber", betonte Milz in der Pressekonferenz. "wir müssen die Hygienebedingungen einhalten, unter denen das ganze stattfinden kann.“ Sanitäranlagen müssten beispielsweise geschlossen bleiben. Konkrete Vorgaben sollen bis Freitagnachmittag erarbeitet und veröffentlicht werden.

Ab dem 30. Mai sollen dann Sportvereine unter Auflagen trainieren können. Auch in Hallen: "Wir sind bemüht, so viel verantwortungsvolle Normalität wie möglich herzustellen", sagte Milz. Die Fachverbände seien dazu aufgefordert worden, Konzepte zu erarbeiten. Auch die Erfahrungen aus dem Profibereich könnten bei der Wiederaufnahme eines Spielbetriebs hilfreich sein, so Milz. Ab dem 15. Mai wird die Bundesliga mit Geisterspielen fortgesetzt.

Sorgen um Anstieg der Infektionszahlen

Die Sorge, dass durch die Lockerungen im Sport die Infektionszahlen steigen könnten, teilt die NRW-Staatssekretärin nicht. Sie bezeichnet das als "ein Stück Kaffeesatzleserei". Derzeit gebe es darüber noch keine gesicherten Erkenntnisse. "Wenn man feststellen würde, dass sich Zahlen signifikant verschlechtern, besonders da, wo Sport getrieben würde, dann würden man in der Tat überprüfen müssen, ob man es bei den Öffnungen belassen kann:"