Bob: Für Lochner und Weber geht es in St. Moritz um alles

Sie kennen Drucksituationen – aber eine derart extreme? Wenn Johannes Lochner und Christopher Weber an diesem Samstag (13 Uhr) in St. Moritz in das Weltcuprennen im Zweierbob starten, gibt es für sie nur ein Ziel. Verpassen sie es, sind die Auswirkungen immens. Und schuld daran ist Chef-Bundestrainer René Spies.

Ein WM-Ticket ist noch offen

Der Winterberger treibt in dieser Saison in puncto WM-Nominierung den Konkurrenzkampf im Zweierbob auf die Spitze. Während er Francesco Friedrich und Nico Walther bereits vor Wochen sowohl im Vierer als auch im Zweier ein Ticket für die Weltmeisterschaften in Altenberg (21. Februar bis 1. März) ausstellte, lässt Spies im kleinen Schlitten Johannes Lochner und Richard Oelsner zappeln.

Lochner, im Viererbob auch für die WM gesetzt, begann die Saison im Zweierbob – und wurde zu Beginn dieses Jahres gegen Richard Oelsner ausgetauscht. „Bei der Leistungsdichte zwischen beiden Piloten ist der internationale Vergleich der einzige, den wir ziehen können. Richard ist am Königssee nur Vierter geworden, deshalb haben wir ihn rausgenommen“, erklärte Spies den erneuten Wechsel. „Wir wissen, es ist eine knallharte Entscheidung, aber Hansi hat ebenfalls Druck, Leistung zu bringen“, ergänzt er.

Christopher Weber: "Winterberg ist einfach geil" Christopher Weber- Winterberg ist einfach geil

Denn Lochner, der sich in Winterberg zum Europameister im Viererbob krönte, hat exakt ein Rennen Zeit, das Ticket für die WM zu lösen. Er muss in St. Moritz einen Podestplatz einfahren – das ist die Vorgabe des Cheftrainers. Wird Lochner nur Vierter oder platziert sich noch schlechter, fährt Oelsner im Zweier zur WM.

Um auf der einzigen Natureisbahn unter die besten Drei zu rasen, setzt Lochner auf seinen Anschieber vom BSC Winterberg. Mit Christopher Weber startete er unter anderem 2018 bei den Olympischen Winterspielen im Zweierbob – und jetzt in das Finale um die Fahrkarte zur WM.

„Wir haben natürlich Erfolgsdruck“, sagte Weber im Gespräch mit dieser Zeitung, „aber wir haben beide große Lust auf das Rennen und sind hoch motiviert.“ Dass Lochner in St. Moritz auf Weber setzt, „ist auch ein Zeichen in Richtung WM, wenn es klappt“, sagte René Spies. Der aus Schönau am Königssee stammende Pilot erklärte angriffslustig: „Wenn ich an den Start gehe, will ich auch gewinnen. Wenn ich fahre, dann immer Vollgas und voll auf Angriff – und wenn uns keine Fehler passieren, ist der Podestplatz auch drin.“

Winterberg als letzte Chance

Oelsner bliebe dann immer noch eine Chance auf einen Start bei der WM in Altenberg: Holt er den Titel im Zweier bei der Junioren-WM, darf er als Junioren-Weltmeister nach Altenberg. Und wo wird die JWM ausgetragen? Vom 8. bis 9. Februar in Winterberg.