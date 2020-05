Kreissportbund: Planungen laufen trotz Corona-Virus weiter

Sauerland. Wie jeden Sportverein betrifft die Corona-Pandemie auch den Kreissportbund (KSB). Doch Stillstand herrscht trotzdem nicht, wie Geschäftsstellenleiter Michael Kaiser erklärt. Das Gegenteil ist der Fall.

Denn viele der ausgefallenen Angebote, Tagungen und Fortbildungen sollen nach Möglichkeit in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden, sagt Kaiser. Er komme mit seinem Team in der Corona-Krise gut zurecht. Als die Bundesregierung eindämmende Maßnahmen veranlasste, wurden die fünf Hauptamtlichen Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, die technischen Voraussetzungen seien schon vorher geschaffen worden. „Wir haben keine Kurzarbeit angemeldet, es gibt definitiv genug zu tun“, sagt Michael Kaiser.

Gedanken über die Zukunft

Ein Großteil der Arbeit nimmt die Verlegung und Planung von ausgefallenen Veranstaltungen in Anspruch. Außerdem findet ein reger Austausch mit diversen Sportverbänden und viele Gespräche mit heimischen Vereinen statt. „Wir machen uns Gedanken über die Zukunft und wollen, wenn sich die Lage weiter entspannt, unsere Aus- und Fortbildungen im Laufe des Sommers wieder aufnehmen“, sagt Kaiser. Dabei stehe der Infektionsschutz mit erforderlichen Maßnahmen wie Hygiene und Abstand selbstverständlich im Vordergrund. „In den Turnhallen haben wir eine Menge Platz, das sollte sich realisieren lassen“, ist Kaiser zuversichtlich. Generell wolle man in der zweiten Jahreshälfte so viel wie möglich nachholen. Eine Möglichkeit sei dafür auch das Internet. „Wir haben schon vor Corona Online-Kurse angeboten. Ein Teil der Ausbildung lässt sich definitiv online absolvieren, aber nicht alles. Ein Übungsleiter wird man letztlich in der Halle oder auf dem Sportplatz“, sagt Kaiser. Mit Bedingungen und eventuellen Einschränkungen müsse man aber rechnen.

Sollte in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr möglich sein, dann sieht Kaiser aber auch ein potenzielles Problem. „Ich rechne damit, dass sich im Herbst und Winter viele Termine von anderen Vereinen und Organisationen überschneiden und es so einige Doppelungen geben wird.“

Das Angebot „Sport im Park“, das im vergangenen Jahr angestoßen wurde, sollte in diesem Jahr eigentlich deutlich ausgebaut werden. Bislang machte die Corona-Pandemie diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, doch sollten Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen gelockert werden, hält KSB-Geschäftsstellenleiter Michael Kaiser es nicht für unrealistisch, im Sommer wieder loszulegen. „Der Platz im Park ist vorhanden, wir können Abstand halten und wir halten uns an der frischen Luft auf“, so Kaiser. Weitere Informationen sollen folgen, wenn die Situation absehbarer ist.