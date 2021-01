Maren Hammerschmidt: So steht es um ihre WM-Chancen

Winterberg Mit veränderter Aufstellung gehen die Biathletinnen in die WM-Generalprobe. So ist die Lage für Maren Hammerschmidt (Winterberg).

Die Kriterien in der deutschen Mannschaft für eine Nominierung zur Weltmeisterschaft sind eindeutig. Maren Hammerschmidt, Biathletin des SK Winterberg, erfüllte diese bereits in den ersten beiden Rennen der aktuellen Saison. Eine Startgarantie geht damit jedoch nicht einher, zumal es anschließend für die 31-Jährige nicht mehr wie erhofft lief. Nun steht ab Donnerstag beim Weltcup in Antholz die WM-Generalprobe an, in welche das deutsche Team mit veränderter Aufstellung geht.

Deigentesch für Weidel

"Bei den Damen vollziehen wir für Antholz einen Wechsel im Team", erklärte Bernd Eisenbichler, Sportchef der DSV-Skijäger: "Anna Weidel geht in den IBU-Cup. Ihren Platz in der Weltcup-Mannschaft bekommt Marion Deigentesch, die zwei gute Ergebnisse beim IBU-Cup am Arber gebracht hat. Das Herrenteam bleibt für die Weltcup-Woche in Antholz unverändert."

Hammerschmidt bleibt damit auf der großen Weltcup-Bühne und kann sich erneut für Einsätze bei der Weltmeisterschaft (11. bis 21. Februar, Pokljuka/Slowenien) empfehlen. Doch wie stehen ihre Chancen auf Starts bei den Titelkämpfen aktuell? Immerhin schrumpft das Kontingent des DSV von sechs Starterinnen im Weltcup auf vier plus Ersatz bei der WM.

Hinz noch ohne Normerfüllung

Wer zur WM will, muss im Weltcup entweder einmal unter die Top Acht oder zweimal unter die Top 15 kommen. Das gelang der Winterbergerin bereits beim Saisonauftakt in Kontiolahti mit den Plätzen zwölf und neun. Ebenso erfüllten Franziska Preuß, Denise Herrmann und Janina Hettich die Norm.

Weitere Themen Winterbergerin Hammerschmidt nach Pause nur Vorletzte

Vanessa Hinz muss den Nachweis in Antholz noch erbringen. In der Vergangenheit wurden allerdings auch zusätzlich schon Biathleten nominiert, die die Norm nicht geschafft hatten. Mit WM-Starts planen darf die Sauerländerin deshalb noch nicht.

Erinnerungen an Olympia 2018

"Nach der Woche in Antholz setzen wir uns zusammen, analysieren die Leistungen und entscheiden, mit welchem Team wir zur WM nach Pokljuka fahren", erklärte Bernd Eisenbichler. Maren Hammerschmidt droht nach wie vor eine ähnlich undankbare Rolle wie bei den Olympischen Winterspielen 2018, als sie als Ersatzläuferin lediglich einen Start beim Einzelrennen erhielt.

Denn im Gesamtweltcup gehört sie hinter Preuß (5.), Herrmann (11.) und Hettich (20.) als aktuell 32. zwar noch zu den besten vier Deutschen, doch Hinz lauert auf Rang 37 hinter Hammerschmidt.

Umso wichtiger sind gute Platzierungen und Leistungen in Antholz. "Die Wettkämpfe sind nochmal sehr wichtig für die Aktiven. Es steht jeweils nur ein Einzelrennen am Donnerstag und Freitag an, bei denen sich einige Athletinnen und Athleten für den Massenstart qualifizieren müssen", sagte Eisenbichler: "Das ist nicht einfach."

Der Zeitplan von Antholz

Biathlon-Weltcup, Antholz (Italien): Donnerstag, 21. Januar, 14:15 Uhr (MEZ): Damen Einzel, 15 km. - Freitag, 22. Januar, 13:15 Uhr (MEZ): Herren Einzel, 20 km. - Samstag, 23. Januar, 13:10 Uhr (MEZ): Damen Massenstart, 12,5 km; 15:05 Uhr (MEZ): Herren Staffel, 4 x 7,5 km. - Sonntag, 24. Januar, 12:45 Uhr (MEZ): Damen Staffel, 4 x 6 km. - 15:05 Uhr (MEZ): Herren Massenstart, 15 km.