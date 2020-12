SG Siedlinghausen/Silbach klärt Trainerfrage

Neheim In den Fußball-Ligen dreht sich das Trainer- und Spielerkarussell weiter auf Hochtouren.

Sauerland. Im Fußball-Sauerland und den benachbarten Kreisen laufen die Personalplanungen weiter auf Hochtouren.

Die SG Siedlinghausen/Silbach wird auch in der kommenden Saison von Sven Kruse trainiert. Der 34-jährige Kruse hat die Spielgemeinschaft im Januar 2018 übernommen und in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die A-Kreisliga Ost geführt. Aktuell überwintert die Spielgemeinschaft mit sechs Zählern aus bislang acht ausgetragenen Partien auf Platz 13. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vier Punkte. „Wir wollen den Weg mit Sven Kruse und der Mannschaft weitergehen. Wir sehen die sehr positive Entwicklung und haben vollstes Vertrauen, das der Prozess noch lange nicht am Ende ist“, teilt der Verein auf seiner Facebookseite mit.

Der SV 04 Attendorn, Liga-Konkurrent des SV Hüsten 09, SV Brilon, FC Arpe/Wormbach und RW Erlinghausen in der Fußball-Landesliga 2, gab jetzt vier Zugänge bekannt. Ab sofort ist Behram Rahmani spielberechtigt. Der 21-jährige Stürmer kommt von Bezirksliga-Aufsteiger RW Lennestadt. Ab Sommer werden dann auch Kadir Inal (SC Listernohl-Windhausen-Lichtringhausen), Luis Tenhaken (RW Ostentrop-Schönholthausen) und Ufuk Al (SSV Küntrop) zum Kader des Landesligisten stoßen.

Auch Fußball-Landesligist Spielvereinigung Olpe arbeitet am Kader für die neue Saison und gab jetzt mit Mittelfeldspieler Simon Weber vom Liga-Konkurrenten RW Hünsborn einen weiteren Zugang bekannt.

Fußball-Landesligist RW Hünsborn hat sich für die Spielzeit 2021/2022 mit Torwart Marius Grebe von Westfalenligist FSV Gerlingen verstärkt.