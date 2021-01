Winterberg: Hannah Neise zwischen Bauchgefühl und Titeldruck

Winterberg "Heimpremiere" feiert Hannah Neise beim Skeleton-Weltcup in Winterberg. Doch etwas anderes lässt ihren Puls eher schneller schlagen.

Sie ist erst 20 Jahre jung. - und sie bestreitet am Freitag in Winterberg zum ersten Mal ein Heimrennen in der Eliteserie, das parallel sogar als Europameisterschaft gewertet wird. Nervös ist Hannah Neise deshalb nicht. Ein anderer Auftrag lässt den Puls der Athletin des BSC Winterberg schon eher etwas schneller schlagen.

Neise: Selten nervös

"Ich bin ein Mensch, der selten nervös ist", sagte die Schmallenbergerin mit Blick auf ihr erstes Weltcuprennen in der heimischen Veltins-EisArena am Freitagnachmittag. Warum sollte sie auch nervös sein? Den Eiskanal an der Kappe kennt sie seit Beginn ihrer Karriere. In der vergangenen Saison gewannen sie in ihm sogar die Bronzemedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Nach den ersten Trainingsfahrten in dieser Woche sagte Neise selbstbewusst: "Ein paar Stellen sind etwas tricky, aber ich werde die richtige Linie schon finden."

Bei ihrer Weltcuppremiere zu Saisonbeginn in Sigulda, gestand Neise, "da war ich nicht locker". Aber seit den Rennen in Innsbruck habe sie ihre Lockerheit wiedergefunden, die Platzierungen acht und zehn bezeugen dies.

Das sagt der Landestrainer

Peter Meyer, Trainer des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes (NWBSV), jubelte nach dem starken zweiten Lauf am zweiten Wochenende in Innsbruck, in dem Neise mit 121,6 km/h die schnellste Endgeschwindigkeit in das Eis brannte: "Das ist ein Zeichen dafür, dass sie den Touch hat und weiß, wie sie die Kiste laufen lassen muss.”

Meyer blickte hoffnungsvoll auf den Jahresauftakt in Winterberg. "Ich freue mich richtig für die Drei. Sie werden in Winterberg vorne landen. Das sagt mir mein Bauchgefühl”, erklärte er über die heimischen Starter Alexander Gassner (BSC Winterberg), Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) - und eben Hannah Neise.

Neise hält sich bedeckt

Denn die Bahn in Winterberg verzeiht auf Grund ihrer Länge am ehesten, dass weder Lölling noch Neise Start-Raketen sind. "Ich bin positiv gestimmt, was Winterberg angeht", sagte Hannah Neise allerdings zurückhaltend: "Die Amerikanerinnen und die Kanadierinnen sind ab Winterberg wieder im Weltcup dabei. Ich werde mein Bestes geben und schauen, was dabei herauskommt."

Ein Spezialauftrag

Die Sauerländerin, die im vergangenen Jahr ihr Abitur machte und in Zukunft ihre Ausbildung bei der Bundespolizei absolviert, wird nach dem Weltcup in Winterberg und dem in St. Moritz (15. bis 17. Januar) übrigens wie Bobpilotin Laura Nolte eine Weltcup-Pause einlegen, um einen Spezialauftrag zu absolvieren. Einen, der ihren Puls durchaus etwas höher schlagen lässt, weil nicht nur ihr Wohl davon abhängt.

Neise soll bei der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Moritz (23. Januar) den Titel holen, um dem deutschen Team bei der Weltmeisterschaft in Altenberg Anfang Februar einen vierten Startplatz bei den Damen zu sichern.

Das hängt am JWM-Titel

Gelingt ihr das nicht, könnte es theoretisch sogar noch eng werden mit der eigenen Teilnahme an den Titelkämpfen im Erzgebirge. Denn Tina Hermann und Jacqueline Lölling dürften gesetzt sein. Für Platz drei könnte sich zum Beispiel Sophia Griebel, oder Susanne Kreher, noch empfehlen, wenn Neise im Weltcup aussetzt.

Umso besser wäre eine Top-Platzierung für sie auf ihrer Heimbahn in Winterberg. Doch nervös wird Hannah Neise deshalb - trotzdem nicht.

Der Bob- und Skeleton-Weltcup in Winterberg

Freitag, 8. Januar: 10.00 Uhr: 1. Lauf Weltcup Skeleton Männer + EM, 11.30 Uhr: 2. Lauf + EM. - 14.30 Uhr: 1. Lauf Weltcup Skeleton Frauen + EM; 16.00 Uhr: 2. Lauf + EM. - Samstag, 9. Januar: 09.15 Uhr: 1. Lauf Weltcup Frauenbob + EM; 11.00 Uhr: 2. Lauf + EM. - 14.00 Uhr: 1. Lauf Weltcup Zweierbob Männer + EM; 15.45 Uhr: 2. Lauf + EM. - Sonntag, 10. Januar: 10.00 Uhr: 1. Lauf Weltcup Viererbob Männer + EM; 12.00 Uhr: 2. Lauf + EM.