Winterberg: Zwei Fragezeichen hinter dem Snowboard-Weltcup

Winterberg. In einer Woche soll in Winterberg das Weltcupfinale der Snowboarder ausgetragen werden. Genug Schnee liegt, doch es gibt zwei große Fragezeichen.

Ob Sturm oder Dauerregen, bislang meisterten die Veranstalter des Snowboard-Weltcups in Winterberg alle Probleme perfekt. Doch vor dem Weltcupfinale im Parallelslalom, welches am 14. und 15. März am Poppenberghang ausgetragen werden soll, stellen sich zwei neue Herausforderungen ein. „Wir haben aktuell zwei Fragezeichen“, sagt Winterbergs Tourismusdirektor Michael Beckmann als Chef des Organisationskomitees.

Für das erste Fragezeichen, das hinter der Durchführung der Veranstaltung steht, sorgt die Ausbreitung des Coronavirus’. „Diesbezüglich wird die Lage von Tag zu Tag neu eingeschätzt“, sagt Michael Beckmann, „wir stehen in Gesprächen mit unter anderem dem Snowboard-Verband und natürlich den örtlichen Behörden.“

Für das zweite Fragezeichen sorgt die Wetterprognose für die kommende Woche mit Sturm und vor allem ergiebigen Regenfällen.

Am Sonntag kontrolliert die FIS

Dass es beim Weltcupfinale vor drei Jahren vom ersten Trainingslauf bis zur letzten Siegerehrung durchregnete, sei mit der jetzigen Situation nicht zu vergleichen, erklärt Beckmann. „Damals war zuvor bestes Wetter und wir konnten eine, überspitzt gesagt, knüppelharte Piste präparieren“, sagt er. Das Lob von Snowboardern wie Stefan Baumeister, der sogar gewann, oder von Bundestrainer Andreas Scheid klingt bis heute nach.

Den Poppenberghang in einen „für einen Snowboard-Weltcup tauglichen Zustand“ zu bringen, könnte in diesem Jahr zur Herausforderung werden. „Genug Schnee haben wir“, sagt Beckmann und verweist auf den laufenden Skibetrieb. Zudem gilt Liftbetreiber Florian Leber als Experte, was das perfekte Präparieren des Hangs auch bei widrigen Bedingungen betrifft. „Aber wenn es zu Beginn der Woche wirklich so ergiebig regnet und nicht kälter wird, könnte es schwierig werden“, ergänzt Beckmann.

Am Sonntag erfolgt die übliche Schnee-Kontrolle durch Charles Turcotte vom Weltskiverband FIS. „Am Montag soll in Sachen Piste eine Entscheidung fallen“, sagt Beckmann. Bei grünem Licht bliebe allerdings weiterhin ein Fragezeichen: Das durch den Coronavirus verursachte.