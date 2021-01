0:3 - Zweitligist RC Sorpesee fehlt die nötige Konstanz

Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee treten im Tabellenkeller der 2. Bundesliga Nord auf der Stelle.

Sundern. Gegen die Skurios Volleys Borken kassierte der Aufsteiger mit 0:3 (19:25, 19:25, 14:25) im heimischen Schulzentrum von Sundern die sechste Niederlage in Folge und rangiert weiter auf dem vorletzten Platz.

"Natürlich wird mit jedem Spieltag, an dem wir keine Punkte sammeln, die sportliche Chance auf den Klassenerhalt schwieriger. Aber diese Saison mit allen Irrungen und Wirrungen durch die Corona-Pandemie ist völlig unberechenbar", sagte Linus Tepe, Co-Trainer und Team-Manager des RC Sorpesee, nach nur zehn Punkten aus bislang 14 Partien. "Vor allem ist unklar, ob und wenn ja wie viele Absteiger es geben wird. Das entscheidet die Liga erst noch. Unser Anspruch bleibt es, die Mädels sportlich und in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und dann schauen wir, wozu es reicht. Wir sind zu allem bereit", ergänzte Tepe.

Im Heimspiel gegen die Mannschaft aus Borken, die erstmals nach elf Wochen wieder im Punktspieleinsatz war, stellte der RC Sorpesee in den ersten zwei Sätzen immer wieder phasenweise seine volleyballerischen Fähigkeiten unter Beweis. Es fehlt jedoch an Routine und Konstanz. Die Gäste aus dem Münsterland machen dann im dritten Satz mit 25:14 den 3:0-Auswärtssieg perfekt.

Auswärtsspiel in Leverkusen

"Es waren einige Schritte in die richtige Richtung", fasste Kirsten Prachtel, die mittlerweile als zweite Co-Trainerin zum Trainerteam gehört, den Spielverlauf kurz und knapp zusammen. "Wir lassen uns trotz der Niederlagenserie der vergangenen Wochen nicht beirren. Wir sehen immer wieder gute Aktionen, die wir uns im Training erarbeiten. Nun arbeiten wir mit unseren Spielerinnen weiter daran, unser Spiel und unsere Konstanz zu verbessern", fügte Chef-Coach Julian Schallow abschließend hinzu.

Weiter geht es für den RC Sorpesee erst in zwei Wochen am Sonntag, 7. Februar, 16 Uhr, mit der Partie bei Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen. Am kommenden Spieltag hat die Mannschaft aus Sundern-Langscheid spielfrei.

RC Sorpesee: Lara Schumann, Alina Hustadt, Bonnie Bastert, Victoria Vornweg, Kim Spreyer, Laura Kemper, Johanna Voß, Michelle Henkies, Vanessa Vornweg, Leonie Baumeister, Marie Metger, Antonia Brenscheidt, Hanna Fleischer, Maya Blume, Lara Schumann, Victoria Vornweg.