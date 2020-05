1. WP-Konsolencup: Auf der Suche nach dem HSK-Fifa-Meister

BVB-Profi Marco Reus tut es. Arsenal Londons Bernd Leno tut es – und Teamkollege Mesut Özil auch. E-Sport, das Spielen an der Playstation 4, verzückt Fußballprofis, Amateurspieler und ebenso viele andere Sportler gleichermaßen. Bundesliga-Vereine haben den Trend ebenfalls erkannt und eigene E-Sport-Abteilungen gegründet, so etwa der FC Schalke 04.

Auch im Sauerland vertreiben sich viele die Zeit auf dem virtuellen Fußballplatz – insbesondere aktuell in der Coronakrise. Höchste Zeit also für den „WP-Konsolencup“ – die 1. HSK-E-Sport-Meisterschaft dieser Zeitung.

16 Spieler – allesamt heimische Sportler – treten gegeneinander in der Fußballsimulation Fifa 2020 an der PS 4 an. Vor dem Start des Turniers, der am Mittwoch, 13. Mai, erfolgt, stellt diese Zeitung die 16 Teilnehmer vor. Mit dabei sind nicht nur Fußballer: Das Starterfeld ist so bunt gemischt wie die Sportszene im Hochsauerlandkreis.

Nikolaj Diesendorf (19)

Er spielt Fußball bei Bezirksligist TuS Sundern und ist ein leidenschaftlicher Zocker an der Playstation 4. Nikolaj Diesendorf wird mit RB Leipzig antreten.

Jörg Bornemann (35)

In seiner Jugend wurde er fast Tennisprofi und ist nach wie vor starker Spieler des STK 07 Arnsberg.

Jetzt misst sich Bornemann an der PS 4 – als Neuling bei Fifa 20 – mit einer Horde Jungspunde. „Ab jetzt wird trainiert!“, verspricht er, der mit dem FC Liverpool spielen wird.

Asif Hummatov (27)

Über den Fußballer des B-Kreisligisten SuS Langscheid/Enkhausen II sagt Coach Cesare De Leo: „Man sagt, dass er zwölf Finger hat, wenn er spielt!“ Asif Hummatov wählt als Team Paris St. Germain.

Alina Lenze (22)

Die Fußballerin der SG TuS Bruchhausen/TuS Niedereimer ist eine von zwei Frauen im Feld. Sie will beim Konsolencup mit dem FC Barcelona überzeugen.

Marcel Osebold (25)

Mit dem SuS Westenfeld hat er in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg den Klassenerhalt geschafft. Mit den Tottenham Hotspurs will er seinen Gegnern jetzt online einheizen.

Riad Amor (24)

Sein Nachname steht für den Gott der Liebe – mit dem FC Schalke 04 möchte der Fußballer des TuS Voßwinkel an der Konsole nun der Konkurrenz aus dem HSK einschenken.

Timo Bange (19)

Der Youngster kickt bei Landesligist SV Brilon. Beim Konsolencup tritt Timo Bange mit den „Red Devils“ von Manchester United an.

Lenard Kersting (18)

Er ist einer der Exoten im Feld: Wintersportler Lenard Kersting aus Schmallenberg. Der Nordische Kombinierer vom Skiklub Winterberg gilt als eines der größten Talente in Deutschland – und zockt als Ausgleich zum vielen Training gerne Fifa 20. Er spielt mit dem FC Bayern München.

Marvin Aufterbeck (28)

Beim TuS Rumbeck spielt er „ehrlichen Fußball“ auf roter Asche, an der Konsole stellt sich Marvin Aufterbeck jetzt der größtenteils jüngeren Konkurrenz. Seine Mannschaft: Juventus Turin.

Andreas Kehayoglou (21)

Für den SV Hüsten 09 hat sich der Fußballer in die Landesligamannschaft gerackert. Bei Fifa 20 wählt er Real Madrid – und möchte mit den „Königlichen“ möglichst weit im Turnier kommen.

Furkan Mutlu (22)

Schon vor dem Start hat er wie so viele Sportler „mega Lust“ auf den Konsolencup dieser Zeitung. Hochmotiviert spielt der C-Liga-Kicker des TuS Voßwinkel III mit Galatasaray Istanbul.

Max Schamoni (19)

Er gilt als einer der großen Favoriten auf den Turniersieg. Denn Max Schamoni spielt nicht nur regelmäßig und erfolgreich Fifa 20, sondern hat mit dem Gewinn verschiedener E-Sport-Meisterschaften in der Vergangenheit seine Klasse nachgewiesen. Der Fußballer des SSV Meschede tritt mit der AS Monaco an.

Chiara Kamitter (17)

Die zweite Frau im Teilnehmerfeld ist mit ihren erst 17 Jahren nicht nur die zweitjüngste Zockerin beim Konsolencup dieser Zeitung, sondern startet auch total motiviert. Im echten Leben spielt Chiara Kamitter Fußball beim Frauen-Bezirksligisten TuS Sundern, beim Konsolencup wählt sie als ihr Team Bayer 04 Leverkusen.

Philipp Pöhlke (23)

Der Tennisspieler schlägt für den TC Meschede auf und beim Konsolencup tritt er mit Manchester City an. TCM-Vereinschef Klaus Burmann traut Pöhlke im Turnier einiges zu.

Timo Steinhausen (23)

Mit der SG Winterberg/Züschen steigt der Kicker in die Bezirksliga 4, die „Bundesliga des Sauerlandes“, auf. Jubelt er jetzt an der PS 4 mit dem VfB Stuttgart?

Theo Schürmann (15)

Das Küken im Feld betreibt Leichtathletik für den TuS Oeventrop und LAC Veltins Hochsauerland. Sein Team: Borussia Dortmund.

Der Modus und die Berichterstattung

Der erste Konsolencup dieser Zeitung hat bereits vor seinem Start am Mittwoch, 13. Mai, für großes Interesse gesorgt. Zügig waren die 16 Startplätze für das Turnier vergeben. Die Spiele der Fußballsimulation Fifa 20 auf der PS 4 finden über zwei Mal sechs Minuten im Modus „85 Gesamt“ statt. Dieser garantiert, dass alle Spieler dieselben Voraussetzungen und gleichstarke Teams haben. Die Kontrahenten sollen jeweils mehrere Tage Zeit bekommen, um ihre Spiele auszutragen.

Vor dem Start der Wettkämpfe um den ersten Konsolencup dieser Zeitung werden die vier Gruppen ausgelost. Nach der Gruppenphase des Wettkampfes ziehen die beiden Erstplatzierten aus jeder der vier Gruppen in die K.o-Runde ein. Voraussichtlich ab dem Viertelfinale werden alle Partien des Cups live im Internet über das Live-Streaming-Videoportal twitch.de gestreamt. Vereinskollegen, Freunde und die Familie können die Sportlerinnen und Sportler somit fast hautnah unterstützen. Es folgen das Halbfinale und das Endspiel des Turniers, ehe der Gesamtsieger feststeht.

Auf die Siegerin oder den Sieger wartet in erster Linie viel Ruhm. Zudem wird er oder sie außerdem mit einem Pokal dieser Zeitung belohnt. Ebenso sollen Sachpreise ausgelobt werden; nähere Informationen folgen demnächst.

An den Start gehen insgesamt zwölf Fußballerinnen und Fußballer aus dem Sauerland. Dazu sind ein Nordischer Kombinierer, zwei Tennisspieler und ein Leichtathlet dabei. Diese Zeitung wird sowohl online als auch im Print das Turnier mit einer Ergebnisberichterstattung und Geschichten eng begleiten.