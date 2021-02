2. Liga: RC Sorpesee bei Spitzenreiter Leverkusen chancenlos

Leverkusen. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee treten im Tabellenkeller weiter auf der Stelle.

Es war ein gebrauchter Abend für die Volleyballerinnen des RC Sorpesee. Erst gab es die 0:3 (17:25, 15:25, 15:25)-Auswärtsniederlage bei Zweitliga-Nord-Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen und anschließend folgte die Rückfahrt über vereiste sowie verschneite Straßen zurück ins Sauerland.

„Es kam alles zusammen“, sagte Linus Tepe, Co-Trainer und Team-Manager des Tabellenvorletzten, nach der Partie im Rheinland. „Leverkusen hat deutlich unter Beweis gestellt, dass sie Meister werden wollen und das auch können.“

Der Aufsteiger aus dem Sauerland konnte nur im zweiten Durchgang, als die Mannschaft bis zum 12:11 sogar immer wieder in Führung lag, dem Tabellenführer Paroli bieten. „Wir haben insgesamt einfach zu viele Fehler gemacht und zu fest gestanden. Nach dem 0:2-Satz-Rückstand waren wir dann auch anknackst und Leverkusen hat das clever ausgenutzt“, fasste Linus Tepe die siebte Niederlage in Folge kurz und knapp zusammen. Die Bestnote bei Spitzenreiter Leverkusen verdiente sich Alex Kaminiski.

Jetzt kommt ein Doppelspieltag

In der Tabelle der 2. Bundesliga Nord der Frauen rangiert der RC Sorpesee mit zehn Punkten aus bislang 15 ausgetragenen Partien weiter auf dem vorletzten Platz. „Wir setzen weiter alles daran, um doch noch sportlich den Klassenerhalt zu schaffen. Die Mädchen sollen jetzt erst einmal den Kopf frei bekommen und dann sehen wir weiter“, teilte Tepe abschließend mit.

Weiter geht es für den RC Sorpesee am kommenden Wochenende mit einem Doppelspieltag. Am Samstag, 13. Februar, steht um 16 Uhr im Schulzentrum von Sundern das Heimspiel gegen VC Allbau Essen auf dem Programm und am Sonntag, 14. Februar, folgt die Auswärtspartie bei SCU Emlichheim.

RC Sorpesee: Lara Schumann, Alina Hustadt, Bonnie Bastert, Victoria Vornweg, Kim Spreyer, Laura Kemper, Johanna Voß, Michelle Henkies, Vanessa Vornweg, Leonie Baumeister, Marie Metger, Antonia Brenscheidt, Hanna Fleischer, Maya Blume.