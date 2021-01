A-Kreisligist SG Altenbüren-Scharfenberg hält Trainerteam

Brilon. Sebastian Hillebrand wird auch in der nächsten Saison Trainer des Fußball-A-Ligisten SG Altenbüren-Scharfenberg bleiben.

Vollzugmeldung bei Fußball-A-Kreisligist SG Altenbüren-Scharfenberg: Der aktuelle Tabellenneunte der Staffel Ost wird auch in der Saison 2021/2022 von Chefcoach Sebastian Hillebrand trainiert. Auch sein Co-Trainer Michael Schmitz hat bereits für die Spielzeit 2021/2022 zugesagt.

Nach Tabellenplatz fünf in der Vorsaison in der Fußball-Kreisliga A Ost überwintert die SG in dieser Spielzeit während der Winterpause und der Saisonunterbrechung aufgrund der Coronapandemie mit Rang neun auf einem einstelligen Tabellenplatz. Aus den vergangenen drei Partien in der A-Liga sammelte die SG Altenbüren-Scharfenberg zwei Siege (jeweils 4:1 gegen den TuS Velmede-Bestwig und gegen den VfB Marsberg II).