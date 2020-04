Abbruch? Fortführung? Das sagen die anderen Landesverbände

Sauerland. In Fußball-Westfalen läuft es auf den Mai hinaus, ehe über die Saison 2019/2020 entschieden wird. Andere Landesverbände sind da schon weiter.

Noch bis Mittwoch, 29. April, wird der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) mit Vertreterinnen und Vertretern der überkreislichen Ligen im Amateurfußball besprechen, ob die Saison 2019/2020 abgebrochen werden sollte – und mit welchem Szenario – oder womöglich doch fortgeführt wird.

Gespräche stehen noch mit den Westfalen-, Landes- und Bezirksliga-Vertretern an. Unterdessen herrscht in den 20 anderen Landesverbänden in Deutschland oft ebenso noch Unklarheit darüber, wie nun weiter vorgegangen wird. Das hat jetzt eine Recherche des Fachmagazins „Kicker“ ergeben.

Noch keine Tendenz

Demnach ist bei 15 von insgesamt 21 Landesverbänden in der Bundesrepublik aktuell noch vollkommen offen, wie mit der Saison 2019/2020 verfahren wird. Dies betrifft folgende Verbände: Badischer Fußball-Verband, Berliner Fußball-Verband, Bremer Fußball-Verband, Hamburger Fußball-Verband, Hessischer Fußball-Verband, Landesfußball-Verband Mecklenburg-Vorpommern, Fußball-Verband Niederrhein, Fußball-Verband Rheinland, Saarländischer Fußball-Verband, Fußball-Verband Sachsen-Anhalt, Sächsischer Fußball-Verband, Südbadischer Fußball-Verband, Südwestdeutscher Fußball-Verband, Thüringer Fußball-Verband, Württembergischer Fußball-Verband.

Der Spielbetrieb in den Ligen im Amateurfußball ist hier jeweils wie überall ausgesetzt. Teilweise werden die Vereine außerdem zu ihrer Meinung befragt.

Tendenz: Saisonabbruch

Wie berichtet, hat eine solche Umfrage in Fußball-Westfalen bereits stattgefunden. Laut FLVW votiert mit 88,4 Prozent der teilnehmenden Klubs die große Mehrheit der Vereine für einen Abbruch der Spielzeit 2019/2020.

Derweil wurde im Fußball-Landesverband Brandenburg aufgrund des Meinungsbildes der Klubs entschieden, dass der Spielbetrieb nicht über den 30. Juni hinaus verlängert wird. „Über dieses Votum, den Spielbetrieb in den Männerspielklassen am 30.06.2020 zu beenden, werden wir uns als Verband nicht hinwegsetzen“, sagte Präsident Jens Kaden.

Tendenz: Saisonfortführung

Im Bayerischen Fußball-Verband, niedersächsischen Fußball-Verband, Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband und Fußball-Verband Mittelrhein ist die Lage klar: Die Tendenz geht eindeutig dahin, dass die ausgesetzte Spielzeit 2019/2020 fortgeführt werden soll.

Der Bayerische Fußball-Verband – er ist der größte Landesverband in Deutschland – hat seine Vereine befragt. Falls möglich, soll die Saison vom 1. September an fortgesetzt werden. Dafür votierten 68,13 Prozent der 3197 an der Umfrage teilnehmenden Vereine. Der Verbandsvorstand hat das gestern auch offiziell beschlossen.

In Niedersachsen würden die Verantwortlichen die Spielzeit gern fortführen, wohl ab dem 15. August. Bis mindestens zum 3. Mai ruht im Gebiet des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes der Ball. Der Verband strebt auch hier eine Fortsetzung an, ebenso wie das der Fußball-Verband Mittelrhein will.