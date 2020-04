Arnsbergerin Jana Hecking: Return in der Corona-Krise

Arnsberg/Birmingham. Tennis-Ass Jana Hecking aus Arnsberg betreibt als Stipendiatin Spitzensport in den USA. Warum die 21-Jährige jetzt lieber in die Heimat zurückkehrt.

Die Corona-Krise leert auch Flugzeuge. Jana Hecking hat diese Erfahrung vor einigen Tagen gemacht, als sie wegen des sich ausbreitenden Virus‘ aus den USA ins heimatliche Arnsberg-Bruchhausen zurückkehrte. Die ehemalige Tennis-Westfalenmeisterin von 2017, die seit knapp drei Jahren an der Universität Alabama-Birmingham für das College-Team spielt und dazu Biomedizin-Ingenieurwesen studiert, hatte auf dem Weg nach Deutschland einen Flieger fast für sich allein.„Von Birmingham nach Chicago waren von über hundert Plätzen nur fünf besetzt, das war schon kurios“, erzählt die 21-jährige Sauerländerin, „von Chicago nach Frankfurt war es dann extrem voll.“

Endlich wieder bei der Familie

Jana Hecking ist froh, wegen der Corona-Krise wieder bei der Familie zu sein: „In Deutschland ist die ärztliche Versorgung deutlich besser geregelt, das gibt mir schon ein besseres Gefühl.“Trotzdem schweifen ihre Gedanken auch immer zur Südstaaten-Uni. Dort, wo sich sonst knapp 25.000 junge Menschen weiterbilden, wo auf dem Campus-Gelände gut 8000 Studenten wohnen, ist es ruhig geworden. „Die Amerikaner, die auf dem Campus wohnen, mussten alle nach Hause und werden nur noch online unterrichtet. Die übrigen Studenten durften mit Ausnahmegenehmigung auf dem Campus bleiben. Viele sind wegen Corona trotzdem zu ihren Familien zurück“, schildert Jana Hecking.

Ihr Freund Nikolai bleibt bis Anfang Mai in Alabama. Dann steht für ihn noch ein wichtiger Test an. Erst danach geht es für den gebürtigen Bulgaren zurück ins südafrikanische Pietermaritzburg, wo er eine Autostunde von der Küstenmetropole Durban entfernt aufgewachsen ist. „Derzeit sind wir nur über das Telefon in Kontakt. Wenn sich die Lage hoffentlich etwas gebessert hat, werde ich im Juli nach Südafrika fliegen“, sagt Jana Hecking.

Derweil hat sie alle ihre studentischen Aktivitäten ins Home Office verlagert. In Kürze wird sich auch der Kraft- und Konditionstrainer dreimal die Woche mit Übungen über das Internet melden. Freilich läuft Homeoffice in Arnsberg nicht nach einem so strengen Tagesablauf wie in UAB, wie die Universität Alabama-Birmingham gern kurz und prägnant genannt wird.

Jana Hecking aus Arnsberg-Bruchhausen schlägt für das Uni-Team der UAB auf. Foto: Hecking Foto: Privat

Dort ist meist schon morgens ab 7 Uhr bis gegen 11 Uhr Training mit den sieben anderen Studentinnen der Tennismannschaft. Ausdauer, Kraft, Tennis. „Nach einem schnellen Mittagessen geht es dann mit Uni weiter“, schildert Hecking. Seminare und Vorlesungen bis 16 Uhr, danach noch Hausaufgaben oder individuelle Übungen. An manchen Tagen ist der Ablauf auch umgekehrt: erst Uni, dann Training.

Jana Hecking hat auf dem Campus ein eigenes Zimmer mit Bad. Die Küche und das Wohnzimmer teilt sie sich mit einer Teamkollegin. „Party machen ist eine Utopie aus einschlägigen Filmen – wenn man den studentischen Alltag ernst nimmt.“Und die 21-Jährige nimmt ihren Alltag ernst. Der Sport an einer US-Uni mit Division-1-Status – Footballer, Basketballer und eben auch Tennisspieler sind in den jeweils höchsten College-Ligen der Staaten unterwegs – steht für Spitzenniveau. Alle Profiteams wie die National Football League (NFL) oder die National Basketball Association (NBA) bedienen sich alljährlich aus dem Talente-Reservoir der Universitäten. Oft gut dotierte Verträge inklusive.

Anspruchsvolles Studium

Der Sport ist in den USA eng die Weiterbildung verknüpft. Lange nicht jeder kann auf ein Profi-Dasein nebst prächtiger Einnahmequelle bauen. Jana Heckings Studium ist besonders anspruchsvoll. „Wir entwickeln medizinische Geräte für Krankenhäuser, kreieren Herzschrittmacher, modifizieren Zellen“, zählt die Sauerländerin auf.

Sportlich trifft sie die Corona-Auszeit derzeit vermutlich härter als der Studenten-Alltag sein kann. Im vergangenen Jahr musste sie wegen eines Kreuzbandrisses lange pausieren, wurde an einem der zehn Krankenhäuser auf dem UAB-Campus am Knie operiert. Keine schöne Zeit ohne Leistungssport.

Im laufenden Semester allerdings spielten die UAB-Frauen mit einer fitten Jana Hecking an Position eins eine starke Runde: elf Siege, vier Niederlagen. Zum Doppelspieltag in Jacksonville/Florida vor einer Woche kam es dann nicht mehr. Kleiner Trost: Die siebenstündige Busfahrt in den angrenzenden Sonnenstaat blieb dem Team erspart.

Profikarriere? Nicht ausgeschlossen

Finanzielle Einbußen sind auch in Corona-Zeiten erst einmal nicht zu erwarten. Die Uni finanziert den Tennisdamen das Studium per Vollstipendium – Wohnung, Campus-Essen und Taschengeld pro Semester inklusive. Das ist so üblich. „In der Regel muss die Uni im Sport für Männer und Frauen das gleiche Geld pro Semester ausgeben. UAB hat ein Footballteam mit vielen Spielern, das oft bis zu 50.000 Zuschauer in den Heimspielen zieht. Das kommt letztlich auch den Sportlerinnen der Uni zu Gute“, erklärt Jana Hecking. Die musste sich über prächtige Abiturnoten, aber auch über sportliche Klasse in Gesprächen mit Uni-Sporttrainern für das Stipendium qualifizieren. Eine Agentur hatte ihr passende Angebote diverser US-Universitäten zu Sport und Studienrichtung unterbreitet.

Ein Jahr wird Hecking noch regulär für UAB spielen. Vielleicht wird wegen der Corona-Krise auch noch um ein weiteres Jahr verlängert. Und dann? „Ich will an den Bachelor-Abschluss auf jeden Fall den Master dranhängen. Vielleicht probiere ich es dann noch einmal mit einer professionellen Tennis-Laufbahn“, sagt Hecking, „möglicherweise gibt es aber auch ein gutes Job-Angebot in den Staaten, und ich bleibe dort noch ein wenig.“Aber sicher nicht für immer. „Die Tendenz geht schon dahin, dass meine Zukunft in Deutschland sein wird“, versichert Hecking. Und das liegt nicht nur daran, dass in der Heimat das Essen besser schmeckt und gesünder ist.