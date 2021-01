Volleyball Aufsteiger RC Sorpesee will zurück auf die Jubelstraße

Sundern Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee erwarten die Skurios Volleys Borken. Gelingt dem Aufsteiger der vierte Saisonsieg?

Sundern. Ihren Humor haben sie noch nicht verloren. "Schalke 04? Wer?", fragt Linus Tepe, Co-Trainer und Team-Manager der Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee, und will von einem Vergleich mit dem aktuell Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga nichts wissen. "Wir haben in den vergangenen Jahren auf jeden Fall mehr Meisterschaften geholt", ergänzt Tepe mit einem Augenzwinkern. Der RC Sorpesee rangiert vor dem Heimspiel an diesem Samstag, 23. Januar, gegen die Skurios Volleys Borken auf dem vorletzten Platz. Anschlag der Nachholpartie, die eigentlich im vergangenen November ausgetragen werden sollte, ist um 18.30 Uhr im Schulzentrum von Sundern.

"Wir wollen zurück auf die Jubelstraße", sagt Linus Tepe. Der Aufsteiger aus Sundern-Langscheid hat zuletzt fünf Niederlagen in Folge einstecken müssen und nach 13 Spielen erst zehn Punkte auf dem Konto. "Wir müssen jetzt einfach unsere Chance beim Schopf packen", fordert der Co-Trainer. "Aber es wird natürlich erneut nicht einfach."

Borken hat zwei neue Spielerinnen

Die Mannschaft aus Borken spielt seit vielen Jahren im Bundesliga-Unterhaus, ist zurzeit mit 16 Punkten aus neun Partien Tabellenneunter und hat sich kurzfristig noch einmal verstärkt. Nach dem Rückzug des BSV Ostbevern vom Spielbetrieb sind Johanna Müller-Scheffsky und Franka van der Veer zum Verein aus dem westlichen Münsterland gewechselt. "Das macht es sicher nicht leichter", teilt Vanessa Vornweg, Spielführerin des RC Sorpesee, mit und fügt hinzu: "Die ärgerliche 0:3-Heimniederlage zuletzt gegen BW Dingden haben wir verarbeitet und die Wunden geleckt." Auch ihre Schwester Victoria blickt dem Heimspiel zuversichtlich entgegen. "Wir wollen unsere Chance nutzen - gleich wie groß sie ist."

Während der RC Sorpesee bereits eine Partie nach dem Jahreswechsel ausgetragen hat (0:3 gegen BW Dingden), ist die Mannschaft aus Borken erstmals seit dem 4. November 2020 (2:3 bei VC Allbau Essen) wieder im Punktspiel-Einsatz. "Wir wollen jetzt endlich ein Erfolgserlebnis feiern", sagt Linus Tepe. "Und uns auch für die virtuelle Aufmunterung in den vergangenen Wochen bedanken. Die Region fiebert mit und hat uns in ihr Herz geschlossen."

Die Partie des RC Sorpesee gegen die Skurios Volleys Borken kann im Livestream verfolgt werden unter: sporttotal.tv