Auszeichnung: Golfclub Schmallenberg gesellt sich zur Elite

Bietet wunderschöne Ausblicke: Der Golfclub Schmallenberg mit seiner 27-Loch-Anlage in Winkhausen wird mit einem Preis gewürdigt.

Schmallenberg. HSK-Golfverein punktet mit grandiosen Panoramablicken und gewinnt den begehrten Preis eines Fachmagazins. Das sagt der Clubmanager.

Eine tolle : Das Fachmagazin „Golf Post” hat den Golfverein aus dem Schmallenberger Sauerland im Zuge seines „Golf Post Community Awards” mit einem Preis geehrt. In der Kategorie Landschaft wurde die im Ortsteil Winkhausen wunderschön gelegene Anlage mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Marvin Buschmann, Clubmanager des GC Schmallenberg und selbst als Putting-Coach deutschlandweit gefragt, zeigte sich stolz über die Würdigung. „Wir haben uns sehr über die Auszeichnung gefreut. Vor allem, weil es sich dabei um die Bewertung der Golfer handelt und nicht etwa um die einer Jury”, sagte er. Die „Golf Post” gilt als eine der wichtigsten Anlaufstellen für Golfer im Amateur- und Profibereich. Der Internetauftritt gehört zu den größten deutschsprachigen Webseiten für Golf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Was der Golfclub Schmallenberg bietet

Im Zuge der nun verliehenen Awards hat der GC Schmallenberg erstmals gewonnen. Gewürdigt wurden , die die Golfanlage in Winkhausen, die einzige 27-Loch-Anlage im HSK, zweifelsohne bietet, insbesondere auf das Hunau- und Rothaargebirge und vor allem auf dem Nordplatz. „Dieser Platz ist vor allem bei vielen niederländischen Gästen beliebt, die dafür extra zu uns kommen”, sagt Marvin Buschmann.

Auch mit der naturnahen Gestaltung seiner Plätze konnte der Verein punkten. „Der Kurs ist an die Landschaft des Sauerlandes angepasst und verbindet sich auf atemberaubende Weise mit der Natur”, heißt es in der Würdigung zum Preis. „Der Bau des Platzes hat sich der Natur angepasst und nicht die Natur dem Platz”, erklärt Marvin Buschmann. Der Clubmanager hofft nun, ebenso wie Präsident Prof. Dr. Dieter Köhler, darauf, „dass dem einen oder anderen die Entscheidung leicht fällt, wohin er demnächst in den Golfurlaub fährt”.

15.000 Stimmen waren bei den Wahlen abgegeben worden. Nur 38 der etwa 700 Golfvereine in Deutschland durften sich über einen ersten Platz freuen – unter ihnen auch der Golfclub Schmallenberg, der in einer Reihe mit den besten Golfclubs Deutschlands wie dem Golf Club Föhr oder dem Golf Club St. Leon-Rot aufgelistet wird.