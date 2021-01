Auszeit? Neuer Klub? So ist die Tendenz bei Brilons Fröhlich

Brilon. Trainer Stefan Fröhlich wird den Fußball-Landesligisten SV Brilon am Ende dieser Saison verlassen. Wie es mit ihm weitergehen könnte.

Mit dem SV Brilon kämpft er derzeit in der Fußball-Landesliga 2 um den Klassenerhalt – wobei: Aktuell passiert beim SVB wie bei allen anderen heimischen Fußballklubs auf dem Spielfeld gar nichts.

„So, wie es ausschaut, werde ich ab Sommer ein Sabbatical (ein Sabbatjahr, Anmerkung der Redaktion) als Trainer einlegen. Wobei es ja auch sein könnte, dass dieses erst im November startet, wenn das so weitergeht”, erklärt Fröhlich mit Blick auf die weiter völlig unklare Perspektive für den Amateurfußball. Er werde aber aller Voraussicht nach so oder so als Coach eine Pause auf bestimmte Zeit nehmen. „Das ist gut so, und damit komme ich gut klar”, sagt Stefan Fröhlich und schmunzelt.

Der Coach erklärte damals, dass die stets etwa 45-minütige Anfahrt und die etwa 64 Kilometer Entfernung von seinem Wohnort nach Brilon „einer der Hauptgründe für meine Entscheidung ist. Ich habe mir das aber nicht leicht gemacht”, sagte er.

Vom SV Brilon will sich Fröhlich gebührend verabschieden – mit dem Klassenerhalt. „Dieser ist jetzt das klare Ziel. Dann hätten wir den SV Brilon in der Landesliga etabliert”, sagt er.